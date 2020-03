Entreprenørene tar samfunnsansvar!

Charlotte (24) har 2000 kroner å leve for i måneden etter at hun ble permittert fra jobb i Trondheim

Det var med undring man kunne lese innlegget «Entreprenører, en samfunnskritisk oppgave?» fra Bente Marie Kvam på Midtnorsk Debatt nylig. I innlegget ramses det opp ulike argumenter for at entreprenører skal legge ned arbeidet og ikke drive sine prosjekter gjennom den pågående korona-krisen.

Dette er mildt sagt en helt forunderlig tilnærming all den tid Folkehelseinstituttet har gitt klare signaler til kommunene om at de ikke anbefaler å iverksette tiltak som innreiseregler og karantene mellom kommuner. Slike særregler vil uten tvil gjøre det enda vanskeligere for bedrifter som sliter.

Bygg og anlegg er landets største distriktsnæring, og en næring som gir arbeidsplasser og verdiskaping over hele landet. Det er samtidig en næring som er vant til å håndtere HMS-spørsmål og møte situasjoner knyttet til dette på en proaktiv måte. Så også når det kommer til den pågående situasjonen med korona.

I den pågående situasjonen vil det være avgjørende at også kommunene landet over bidrar til at hjulene i næringslivet går rundt – både gjennom og ikke minst etter korona-krisen. Da kan de bidra til at vi får flyttet arbeidskraften dit jobbene er, og så må de kan sørge for at jobbene fortsatt er der.

I en tid hvor det en rekke små og større bedrifter må legge ned eller permittere på grunn av reell smittefare, er det desto viktigere at vi klare å holde oppe virksomheter som kan drive normalt uten reell fare for smitte.

Historien har lært oss at hvis byggeaktiviteten stopper opp - da stopper alt. Bidraget fra kommunene bør nå ikke være strengere regler i strid med myndighetenes anbefalinger, men heller å bruke muligheten til å få gjennomført prosjekter som har ligget i skuffen, men som av ulike årsaker er blitt prioritert bort. Kommunene vil kunne få utført viktige samfunnsoppgaver samtidig som de er med på å opprettholde sysselsetting og verdiskapning. I et samfunnsregnskap finnes det knapt bedre investeringer i en tid som dette!

