Norge er en hyttenasjon, kan man utnytte dette fornuftig?

Saken oppdateres.

Formålet med den nye hytteregelen er å begrense smitte ut i distriktet, blant annet fordi hyttekommunene har et utilstrekkelig helsetilbud for å håndtere ferierende covid-19 pasienter. Smittevernloven sier at folkehelsen skal trygges og befolkningen vernes.

Da er det et paradoks at det gis unntak for at de som bor sammen med enkeltpersoner som har fått påvist smitte, kan reise på hytta. Et paradoks fordi det visstnok tar åtte-ti dager fra den dagen man blir smittet, til svarene på testen foreligger. Da kan man være rimelig sikker på at flere i familien allerede er smittet når man gis lov til å dra på hyttetur.

Les også: Entreprenører, en samfunnskritisk oppgave?

Hvis det først skal være et unntak fra hytteregelen, bør unntaket åpne for at de som bor sammen med helsearbeidere kan få dra til hytta, før man blir smittet! Et slikt unntak ville bidra til å trygge folkehelsen og verne befolkningen, og hyttene kan brukes som et positivt tiltak. De som jobber i helsevesenet er særlig utsatt for smitte, senest søndag meldte Adresseavisen om to nye tilfeller blant ansatte ved St. Olav.

Les også: Noen vil få det verre enn oss

Ifølge tall fra VG er det nesten 10 000 sykehusansatte i karantene og over 220 er smittet. Helsearbeiderne burde derfor bo hjemme alene så snart som mulig – hvis det er mulig – uavhengig av om man faktisk er smittet eller ikke. Dette hadde vært en fornuftig bruk av hytta, men et slikt unntak foreligger altså ikke.

Les også: Hytteforbud - hva er logikken?

Jeg oppfordrer regjeringen å vurdere unntaket fra hyttebestemmelsen på nytt, slik at befolkningen reelt sett trygges og vernes. Og det haster.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter