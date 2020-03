Til regjeringen og forvaltere av offentlige av bygninger

Saken oppdateres.

I dag er en rekke offentlige bygninger nedstengt grunnet koronaviruset. Det gjelder spesielt for Universiteter og Høgskoler (statlige), videregående skoler (fylkeskommunale) og barne- og ungdomsskoler (kommunale) og barnehager (kommunale).

Et felles trekk er at de aller fleste av nevnte bygninger har et betydelig etterslep på vedlikehold og mindre rehabilitering. Et annet viktig trekk er at etterslepet er oversiktlig og som regel allerede godt dokumentert. Et tredje trekk er at det haster med å få utført dette vedlikeholdsarbeidet for å unngå ytterligere skader, følgeskader. Et fjerde trekk er at dette arbeidet ikke er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Her kan det om ønskelig handles raskt.

Les også: Entreprenører, en samfunnskritisk oppgave?

I en tid da bygninger med stort vedlikeholdsbehov stenges ned og tusener av kvalifiserte håndverkere og lærlinger er permittert eller står i fare for å bli permittert er tiden inne for å tenke nytt!

Forslaget blir da følgende: De aller fleste av bygningene kan åpnes for vedlikehold fordi brukere og ansatte er utestengt fra bygningene. Som et strakstiltak bevilger staten ekstra midler som åpner opp for ekstra vedlikehold av offentlige bygninger i Norge. Vanlige innkjøpsregler følges. Etablerte regler for «smittevern» skal etterleves.

På den måten skapes en vinn vinn situasjon ved at betydelig færre dyktige håndverkere og lærlinger bli permitterte eller i verste fall blir oppsagt. Og at mange offentlige bygninger får et etterlengtet løft!

