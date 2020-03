Norsk idrettshelt anbefaler te for «immunitet» til sine 122.000 følgere: – Skadelig for alle som ser det

Ingen ønsker en mørklagt by, men nå må vi slå av lyset en liten stund. Vi vil komme med en felles bønn til alle som driver butikk i Midtbyen. Steng butikkene nå og bidra til å hindre spredning. Det er lite gagn i at halve byen vår skal være åpen mens andre stenger for å bidra til å hindre spredning.

Vi alle som driver butikk ville helst løpt rundt for kundene våre nå, men situasjonen er slik at alle har et ansvar for fellesskapet. Vi savner kundene våre veldig og det blør i hjertene våre med å ikke kunne gi folk i byen vår en god handleopplevelse. Det er trist og vanskelig på samme tid.

Alle butikkdrivere, eller andre som er i servicebransjen generelt, sliter nå på mange måter. I denne perioden er det nesten ingen som tjener penger og jobben er kanskje bare det å overleve. Så hvorfor ikke stå sammen om å bidra for å ta vare på hverandre, så får vi gjøre vårt beste med å være til stede igjen når denne situasjonen er over.

Vi stengte tirsdag i forrige uke for å bidra til den anbefalingen regjeringen har gått ut med. Ikke for at vi ikke hadde kunder, men for å hjelpe til og gi riktige signaler for fellesskapet. Siden vi stengte dørene så har vi faktisk sett at de få som er i byen stopper opp foran dørene våre og vil inn. De møter oss med stor forståelse og som alle oss andre håper at ting snur snart igjen.

Vi blir oppgitte og det føles håpløst å se at store kjeder og andre butikker ikke ta ansvar sammen ved å holde stengt. De store og kjente aktørene har et ansvar for å sette et godt eksempel. Gå foran! Det er ikke vi små, som hverken har de samme midlene eller samme innflytelse på samfunnet som skal gjøre dette. Vi må ikke bli grådige, her er det viktigere ting som må prioriteres.

Ikke misforstå meg, vi i Skills går inne i våre beste måneder nå og skal egentlig selge store mengder med sko og klær til våre kunder. Det er ingen tvil om at vi har lyst til å ha åpent og tjene penger til livets opphold. Det sier seg selv.

Så for vår del så taper vi veldig mye ved å ha stengt, men vi kan ikke kun tenke på oss selv nå. Det burde andre aktører nå også se. Vi må stå sammen i dette nå eller så vil situasjonen bli dratt ut, og vedvare og vedvare.

Midtbygruppen har gått ut og sagt at de ikke ønsker seg en mørklagt by. Det sier seg selv at det er ingen som ønsker det, men akkurat nå i en kort periode må vi slå av lyset en liten stund. Så skal vi alle sammen sørge for at det blir fyrverkeri når vi åpner dørene igjen.

Vi må være trygge på at våre kunder vil være lojale og tro at de vil bidra til at vi alle sammen blir styrket etter dette.

Come on. Nå må vi dra i samme retning!

