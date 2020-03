Koronatiltak for over 310 milliarder kroner

I Adresseavisen 24. mars kan vi lese om ulik praksis av hygienetiltak i dagligvarebutikker i Trondheim. Helsedirektoratet anbefaler at næringsmiddelvirksomheter følger de generelle hygienerådene som innebærer å holde minimum én meters avstand fra andre personer, god håndhygiene og god hostehygiene. Videre anbefales det at dagligvarebutikker styrker renholdet av berøringspunkter. Bruk av hansker er ikke nevnt som et smitteverntiltak som skal brukes i butikk. Snarere tvert imot: både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av hansker i varehandelen.

Til tross for dette er det flere butikker som oppfordrer til at kunder skal ta på hansker før de går inn i butikken, blant annet Bunnpris og Gourmet på Nyborg i Trondheim. Ved første øyekast kan det virke utelukkende positivt at butikken har iverksatt dette tiltaket. Men hvis dette er et godt tiltak, hvorfor er det ikke anbefalt fra helsemyndighetene?

Med rett bruk er hansker et viktig smitteforebyggende tiltak, f.eks i sykehus eller på andre institusjoner. Her brukes det av helsepersonell som har hatt opplæring i korrekt bruk av hansker. Feil bruk kan føre til økt smitterisiko. Folkehelsedirektoratet skriver på sine sider at hender med hansker overfører mikroorganismer mellom gjenstander og personer på samme måte som hender uten hansker. Det hjelper lite å ha på hansker på butikken dersom du berører urene kontaktflater og deretter tar på matvarene.

Jeg har vært vitne til mye ukorrekt hanskebruk, blant annet i butikk og cafe. Man tar på seg et par hansker, tømmer søpla, slår inn på kassa og lager mat, med de samme hanskene! Det er lett å tenke at så lenge man har på seg hansker er hendene rene. Det er altså ikke tilfellet. Det hadde vært interessant å vite hvordan de butikkene som har valgt å bruke hansker som smitteverntiltak kan begrunne dette. Det er ikke slik at jo mer tiltak, desto bedre. Tiltak som iverksettes bør ha faglig begrunnelse og være anbefalt av helsemyndighetene. Dette er jo faktisk et tiltak som kan gjøre vondt verre.

Til tross for at det forekommer feil bruk av hansker, er det også mye gode tiltak som gjennomføres i dagligvarehandelen. Flere butikker har mulighet for håndvask hvis man har vask ved panteautomaten. Dersom dette ikke er mulig er det et minimum at hånddesinfeksjon er tilgjengelig ved inngangen. Det bør også være hånddesinfeksjon flere steder i butikken, spesielt ved frukt og grønt-disken. Personalet bør vær nøye med godt og hyppig renhold av kontaktpunkter. Både kunder og personalet bør holde minimum én meters avstand fra andre personer.

En oppfordring til alle butikker der ute: Dropp hansker og ha fokus på håndhygiene. Følg anbefalingene fra helsemyndighetene.

