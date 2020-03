Så finner vi en ro, glede og latter i detaljer vi ikke har lagt merke til på mange år

Saken oppdateres.

For noen små uker siden hastet vi rundt i vintermørket, med nakken krum og blikket senket. Bussen var kanskje forsinka. Dagens middag var uavklart, og læreren til ungene hadde sikkert sendt enda en instruks om skoleturen. Du pusta kanskje litt ekstra tungt fordi du måtte logge inn enda en gang.

Hadde vi egentlig bekymringer? Jeg kan erindre grubling på sommerferieplaner, at det var alt for mye å gjøre på jobb, at ungene liksom alltid ville bort til venner på besøk, at middagsmaten var for ensformig, at ukedagene bare rant avsted, med skole, lek, aktiviteter, trening, handling - innimellom en dæsj relasjonspleie.

Les mer: Trøndersk kommuneoverlege raser mot regjeringens korona-råd

Verst av alt, jeg bekymra meg for at jeg snart skulle fylle 40. Jeg tenkte mer enn én gang at det hadde vært like greit å stoppe tiden, unngå å bli eldre, stoppe grånende hår, være mer til stede for ungene, puste litt mer med magen, som man idiotisk nok sier. Det er lungene vi skal puste med. Lite visste jeg.

Rett rundt hjørnet ventet pustens verste fiende, bokstavelig og billedlig talt. Man kan i etterpåklokskapens tegn spørre seg: La vi merke til hva som foregikk rundt oss? Tenkte vi over hva som egentlig gir et godt liv? Erkjente vi noen gang hvor usigelig heldige vi er som lever akkurat her? Kjente vi hvor frie vi var? Nøt vi øyeblikket?

Les leder: Riktig å ikke slippe opp på smittetiltakene nå

Plutselig var livet et annet. Vi hadde levd over evne så lenge at det var den eneste virkeligheten vi kjente til. Kjedet vi oss litt til og med? Planla vi en storbyferie, oppussing, eller et nettkurs om kosthold og selvutvikling? Så stoppet tiden. Nå lister vi oss på tærne i de stille stuene våre, og holder pusten.

Vi kikker ut vinduene med skepsis. Gruer oss til «Debatten» og dagens dom. Verdensbildet slår sprekker, og vi vet ikke hva vi skal si til ungene våre. Hjernen jobber på høygir for å skape mønstre, forutsigbarhet og livskvalitet i alt det rare.

Så finner vi en ro, glede og latter i detaljer vi ikke har lagt merke til på mange år, kanskje ikke helt siden vi var små. Vintermørket har gradvis blitt erstattet av lyse morgener. Det lukter vår. I horisonten ser verden lik ut. Men den er ikke det. For første gang, for de fleste av oss, har vi kjent på tap av frihet. Sett hvor forsvinnende kort avstanden var fra hverdag, overflod og medvind, til frykt og usikkerhet.

Dag for dag vokser det fram en grønn, ny funnet takknemlighet. For perspektivet. For muligheten til å starte litt på nytt. For ungene, kjæresten, venner og familie. For lukten av vår, hverdager, kjedsomhet, ei god seng og for lønn på konto. Det er i hvert fall ikke lenger skremmende å fylle 40, det er helt sikkert. Jeg puster. Og plutselig var jeg en annen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter