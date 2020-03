«Lisa» må få hjelp

Roar så for seg 30–40 gourmet-bestillinger. Det kom så mange at han måtte stenge salget

Det gjør inntrykk å lese «Lisas» historie i Adressa 25. mars. Hun har behov for psykisk helsehjelp, men på grunn av koronakrisen blir hun skrevet ut med ei pakke Sobril i hånda.

I en krisesituasjon hvor alt helsepersonell må stå i frontlinjen mot viruset, må vi ikke glemme andre grupper som trenger helsetjenesten. Det gjelder blant annet de som sliter psykisk. Når sykehusene må prioritere koronapasienter, blir mange andre helt avhengig av tilbud fra kommunen for å fungere. I tillegg opplever flere at angsten og frykten de sliter med til vanlig, forverres av koronasituasjonen. Et stort medietrykk og store endringer i hverdagen er for noen ekstra sårbart.

Mennesker som sliter med psykiske problemer må få god hjelp. I den krevende situasjonen vi er i, kan det bety et annerledes tilbud enn tidligere. Men hjelpen må likevel være god.

Kommunene har et ansvar for å sørge for at den hjelpa er god nok. Derfor anbefaler Helsedirektoratet at kommunene og spesialisthelsetjenesten skal ha tydelige rutiner for utskriving av pasienter på grunn av korona-situasjonen.

Jeg blir ikke beroliget av «Lisa» skrives ut med en pakke Sobril og at Helge Garåsen sier at tilbudet til denne pasientgruppen er tatt ned, uten at tilbudet innrettes annerledes. Det er grunn til å stille spørsmål til ordføreren: Hvor er de tydelige rutinene som kommunen nå skal ha for denne gruppen?

Å slite psykisk er like alvorlig som å ha fysiske plager med kroppen. I den situasjonen vi nå er i, er mange ekstra utsatt. Vi må alle som medmennesker ta en ekstra telefon til noen vi kjenner som vi vet kan ha det vanskelig. Men det offentlige hjelpeapparatet må også være på plass.

