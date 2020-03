En politikk for bedre fiskevelferd

Et nytt stort kongresshotell blir helt feil på alle måter

Saken oppdateres.

I et innlegg i Adresseavisen etterlyser president Torill Moseng i Den norske veterinærforening ny politikk i havbruksnæringen. Jeg kan forsikre Moseng om at regjeringen tar fiskevelferd på alvor. De siste årene har vi derfor kommet med flere nye tiltak som skal ta hensyn til fiskens ve og vel.

LES INNLEGGET: Dyredragedien i oppdrettsnæringen

At dødeligheten i norske oppdrettsmerder må ned, er Moseng og jeg enige om. Mye fisk dør i forbindelse med behandlingen mot lakselus. Dette har store konsekvenser, ikke minst for fisken, som lider. I tillegg er det dårlig økonomi for oppretterne.

Vi har strenge dyrevelferdslover. Disse gjelder selvfølgelig også for fisk. Vi prioriterer tilsyn og overvåking av fiskehelse og fiskevelferd.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Denne regjeringen var den første til å ta rensefisken på alvor. I april 2018 endret vi regelverket slik at rensefisken ble omfattet av det samme dyrevelferdsregelverket som oppdrettslaksen.

Sjømat er en av Norges viktigste eksportnæringer. Den skaper mange tusen lønnsomme arbeidsplasser langs kysten og metter tusenvis av mennesker verden over hver dag. Noe av det mest aktverdige vi kan bruke vår langstrakte kyst til, er å produsere mat.

I Norge skal vi fortsette å drive fiskeoppdrett, og vi skal gjøre det på stadig bedre måter. Både havbruksnæringen og myndighetene skal jobbe videre med at fisken skal ha det bra i merdene.

