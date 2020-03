Lytt til beboerne

Her går det galt for lastebilen

Saken oppdateres.

Scandic Nyhavna. Viser til innlegget fra Østbyens beboer- og velforeninger 26. mars på debattsiden i Adressa. Det er all grunn for de politiske myndigheter å lytte til beboerne og naboer til området Svartlamoen.

Her bør man ha mulighet til å legge tilrette for boligbygging for dem som ellers har problemer med å komme inn i boligmarkedet. Bydelen Svartlamoen vil styrkes hvis nabolaget er i harmoni med omgivelsene, både i målestokk, bærekraft og sosiale forhold. Et nytt stort kongresshotell blir helt feil på alle måter.

