En koloss til nabo

Saken oppdateres.

En pengesterk og utholdende utbygger. Et bygningsråd som skal gjennom 3000 sider sakspapirer. Et naboskap som kjemper for sin egenart. Demokrati i praksis er ikke for nybegynnere.

For her oppe i høyden, med utsikt til fjorden, Byåsen og mye av Trondheim, satt vi ikke stille i lenestolene da naboen solgte dyrt og kjøperen kom opp med en tomtegrense til tomtegrense-løsning med fire fine leiligheter i Sigurd Slembes vei på Berg i Trondheim. Det var for svært, for bratt, for brutalt. Det var fortetting uten kvalitet, nettopp slik som Trondheim by ikke vil ha, syntes vi.

Så vi sa ifra. Vi engasjerte advokat som snakker språket. Vi fikk laga realistisk skalerte illustrasjoner som viste et nybygg som reduserer nabolagets tomannsboliger til dukkehus. Utsikt, innsyn og slikt er naboulemper vi må tåle, ble vi fortalt. Så vi fokuserte på en altfor bratt nedkjøring, Byantikvarens innspill om byens silhuett og manglende homogenitet, brudd på strøkskarakteren, mangel på uteområder, økt trafikk på skolevei og mangel på målsatte tegninger. Hæ? Mangel på målsatte tegninger? Jada. Kommunens saksbehandler ber utbygger om å følge med for å ikke bygge for høyt.

En byggesak på Heimtrøa viser hvor mye det er verdt. Naboene fulgte med og varslet da bygget ble for høyt og svært. Men til ingen nytte. Da bygget sto ferdig innvilget politikerne dispensasjon stikk i strid med anbefalingen fra kommunedirektøren. «Jeg syns det er skuffende at naboer ikke stoler på vurderingene som er gjort» sa politikeren som fremmet dispensasjonsvedtaket.

Vi har i bygningsrådet den 31. mars en siste sjanse for å slippe å ta fram tommestokken og følge med om – eller snarere når - utbygger tar seg til rette. Nei, vi stoler ikke på vurderingene, vi heller.

