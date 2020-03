Ti ting som kan holde hjulene i gang

Stolt over jobben, bekymret for framtida

Det er fortsatt tusenvis av håndverkere som er friske og på jobb, enn så lenge. La oss holde dem der, og la verktøyene gå varme. Det vil holde hjulene i gang – og la dem slippe å bli permittert. Dette kan du bidra med:

Først: Smittevern kommer først. Våre bedrifter er veldig opptatt av å ta vare på sine ansatte, og jobber godt med smittevern nå. Det er ikke noe håndhilsning lenger, nå er det engangshansker inni jobbhanskene, og de byttes for hver jobb. Både hender og verktøy vaskes og desinfiseres, før og etter hver jobb. Det er krevende, men nødvendig. Det renner ikke inn en hel gjeng med håndverkere samtidig heller. Du møter bare én, og de holder alle korrekt avstand – enten det er hjemme hos folk, eller i større bygg. Du kan trygt bestille en håndverker til små og store jobber. Det er både trygt, lovlig og godt innenfor Folkehelseinstituttets regler for smittevern. Håndverksbedriftene har for lengst skjønt at aktivt smittevern blir en del av den nye hverdagen, og for dem er dette nå den nye normalen. Spør dem gjerne om detaljene, så får du vite hvordan de jobber for å beskytte deg og seg selv, og derigjennom alle sammen.

Hva kan vi gjøre for å redde noen arbeidsplasser?

Politikere:

1. Åpne dører til skoler og andre kommunale bygg. La håndverkerne komme inn og gjøre den jobben de allerede har planlagt. Det er mange tomme bygninger som nå kan gi effektive arbeidsforhold, samtidig har håndverkerne strenge smittevernregimer.

2. Åpne budsjettet. Sett i gang vedlikehold og sørvis som er planlagt senere i år, eller neste år. Det er NÅ dere bør få jobben gjort. – dere redder jobber ved bare å flytte utgiftene litt nærmere i tid, og sikrer skatteinngang til kommunen.

Bedrifter:

3. Ikke vær redd for å slippe håndverkerne til i næringsbygg nå. Det har vel aldri vært lettere å få tak i håndverkere til å gjøre nødvendig arbeid. Og de har aldri hatt mer behov for oppdragene enn nå. Bestill dem nå, så får du fikset ting rett etter påske, eller i hvert fall i god tid før sommeren.

Folkens:

Du og jeg – det er nå flere av oss kan bidra Denne går til dere iblant oss som fortsatt har råd og mulighet:

4. Du vet det elektriske du skulle ha gjort på hytta? Du slipper å gå i veien for elektrikeren denne påsken og tida etter. Bestill dem nå. Det praktiske med nøkkel ordner seg.

5. Bileier? Bestill sørvis på bilen. Bilbransjen sliter skikkelig. Det er ingen grunn til å vente med å få gjort det du uansett har tenkt p, og som bilen trenger.

6. La proffene ta vårsjekken og fiksingen av sykkelen i år.

7. Har du utsatt oppussingen? Har du litt ekstra tid til å følge det opp nå? Det er helt sikkert en elektriker, en maler og en rørlegger som trenger et oppdrag. Eller en annen håndverker. Du vet jo hva du har tenkt på så lenge. Det er nå du kan gjøre det, og kanskje redde en jobb samtidig.

8. Hva med dreneringen rundt huset, eller den hytteveien uten stikkrenner?

9. Hva med hagen? Det gjerdet? Terrassen? Garasjen? Overbygget? Du kunne jo la noen som kan det ta jobben – det gjør deg ikke mindre handy, det gjør deg til en som viser dugnadsånd for håndverkere, arkitekter og gartnere.

Alle sammen:

10. Nyt det norske: Når dere gjør den store påskehandelen – kjøp noe som er laget i Norge. Fra norske matprodusenter og norske bryggerier. Gjerne fra en liten produsent som kanskje sliter ekstra nå. Eller handle litt i slengen – og velg takeaway fra en restaurant som prøver ut nye konsepter for å overleve.

Det er ingen grunn til at alt skal stanse og dø ut, selv om vi vil at koronaviruset skal gjøre det.

