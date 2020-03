De synlige fagarbeiderne

Koronakrisa gjør at NTNU skal betale regningene for rotter og dopapir tidligere

Saken oppdateres.

I disse dager får vi tydelig demonstrert hvor viktig praktisk, operativ kompetanse er for at regionen skal kunne fungere i en krise. Helsefagarbeidernes og renholdernes omsorg og kontroll på smitte. Industribedrifter som legger om driften nærmest over natten for å produsere smittevern. Driftspersonell ved vannverkene der prosessoperatører, teknikere og ingeniører jobber sammen for at vi har rent vann hver dag, ikke bare ved krise.

Det er gledelig at antall unge som har søkt seg til yrkesfaglig opplæring i Trondheims-regionen øker. Men det har ikke alltid vært slik, og det er et betydelig etterslep i samfunnets satsing på den yrkesfaglige utdanningsretningen. Over mange år har yrkesfaglige utdanninger og fagarbeidere vært tilgodesett med mindre offentlig utdanningsressurser og færre relevante tilbud enn andre grupper i samfunnet.

Mens det offentlige bruker nær 40 milliarder kroner på universitets- og høyskoleutdanninger, brukes til eksempel bare knapt én milliard på høyere yrkesfaglig utdanning med fagskolen. Satsingen på yrkesfag starter også sent ved at håndverks- og praktiske fag er lite prioritert i grunnskolen.

I Trøndelag er det etter koronautbruddet over 250 lærlinger som er permittert, og som har fått sine fag- eller svenneprøver på vent. Det er viktig at det blir jobbet raskt for å finne gode tiltak til alle som blir rammet av permittering eller mister lærlingeplassen. LO bidrar aktivt med forslag til alternative opplæringsmuligheter og mobilisering omkring fagprøver. Vi er innstilt på å gjøre midlertidige tillempinger i bestemmelser der det er forsvarlig.

Sammen må partene i arbeidslivet og fylkeskommunen sørge for at fag- og yrkesopplæring beviser seg sin tillit verdig. Det gjenstår ennå flere viktige utviklingsfaser i den gjennomgående yrkesfaglig utdannings- og karriereveien før samfunnet har sikret seg forsvarlig rekruttering til kritisk viktig kompetanse.

