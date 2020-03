10 000 har kjøpt billett: – Vi kan ikke slutte å håpe på at det vi står midt oppe i skal gå over

Saken oppdateres.

Jeg vil benytte sjansen til å takke alle lærere på Åsvang skole i Trondheim, og en spesiell takk til lærerne i 1. klasse.

Dere er flink til å takke oss foreldre for innsatsen vi gjør, og ja det er krevende, men jeg synes det er på sin plass å rette en stor takk til dere også. Dere som hver uke jobber for at barna skal ha fulle dager med morsomme og lærerike arbeidsoppgaver. Dere ringer barna over video og har små matte- og norsktimer, og bare for å slå av en prat for å høre hvordan det er med barna.

Jeg setter uendelig stor pris på dere lærere og jobben dere gjør! Takk!

