Svarer Adresseavisen: Bankenes utbytte

Saken oppdateres.

Tirsdagens leder faller for fristelsen til å la følelsene trumfe kunnskap og analyse når hun mener at bankene burde styre sin virksomhet basert på signaler fra Finanstilsynet og regjering om å droppe utbytte i år. Begrunnelsen skal være å ivareta bankenes soliditet i den usikre tapssituasjonen som bankene går inn i.

Når ikke Finanstilsynet og regjeringen ser seg i stand til å fortelle det norske folk om hvordan finansmarkedene fungerer, så burde i det minste media gjøre det. I stedet spiller man på de alltid tilstedeværende egenskapene til folket om grådighet og misunnelse.

Bankens ledelse må veie mange ulike hensyn mot hverandre i kampen om å tilby kundene de beste vilkår. Bankene henter ikke sine innlån i Norges Bank, men i det internasjonale og nasjonale konkurranseutsatte finansmarked. Egenkapitalen og bankenes soliditet kombinert med bankenes vilje og evne til å betjene egenkapitalen, er helt avgjørende for betingelsene. Hvis bankene ikke betjener egenkapitalen i gode år, som 2019 var, så vil det få konsekvenser for fremtidige behov for egenkapital og for å få de beste lånebetingelsene. Dette henger sammen.

Jeg er rimelig sikker på at de negative momentene som Adresseavisens leder skriver om, er godt veid opp mot de nevnte konsekvensene når bankens styre har landet en beslutning om å utbetale utbytte. Jeg er enda mer sikker på at kompetansen i bankenes ledelse til å vedta dette, er langt å foretrekke fremfor de mer følelsesmessige meninger om hva bankene burde gjøre.

