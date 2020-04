Saken oppdateres.

Bunnpris Gourmet Nyborg har fått mye ros i det siste for sine tiltak for å beskytte kunder og ansatte mot koronaviruset. De har gått vesentlig lenger enn det helsemyndighetene anbefaler. For langt, mener Henny Sæbø, som blant annet skriver at hun har sett at man tømmer søpla, slår inn på kassa og lager mat uten å bytte hansker.

Dette er en ganske uhyrlig anklage mot en næringsmiddelbedrift som Bunnpris Gourmet Nyborg, så jeg håper at det dreier seg om en generell betraktning eller et slags teoretisk worst case. Selvsagt lages det ikke mat med samme hansker som man har brukt til noe annet.

Selv fikk jeg i likhet med de andre kundene en ganske grundig innføring i håndhygiene av butikksjefen første gang det nye regime var i gang. Desinfeksjonsmiddel først, deretter hansker, og så desinfeksjonsmiddel når hanskene tas av igjen. Hansker var ikke påkrevd, men desinfisering var et minimum om du skulle inn i butikken.

Det er klart at den jevne kunde ikke har samme kompetanse som en som jobber med helse eller næringsmidler til daglig, men det skjer allikevel noe med de fleste når de får et par hansker på seg. Det blir først og fremst ganske unaturlig å ta seg i ansiktet, som er den vanligste måten å spre smitte på. Og vi tar oss i ansiktet ganske ofte i løpet av en vanlig handletur.

Om du er av den typen som jevnlig har fingrene i nese eller munn når du er trygt tilbake i bilen, så er det ikke like risikabelt om du brukte hansker når du tok på den kundevendte skjermen eller på tastaturet på bankterminalen. For de ansatte i butikken, som må ta på akkurat de samme varene som kunden nettopp har tatt på, så er det en ekstra trygghet å vite at hendene som tok på varene neppe har vært i ansiktet så lenge hanskene var på.

Og når de også bruker hansker, som skiftes hyppig, så blir risikoen litt lavere for dem også, selv om hanskene vi bruker ikke akkurat er godkjent for kirurgi. Vi tar både våre kunders og våre ansattes helse på den største alvor i Bunnpris.

Det er ikke alle Bunnpris-butikker som er like dyktige som Bunnpris Gourmet Nyborg, og jeg skal være den første til å beklage dersom noen ikke er dyktige nok. Men jeg kommer ikke til å beklage for at noen er flinkere enn de andre. Tvert imot er jeg veldig stolt over innsatsen til butikksjef Magnar Lie og alle som jobber på Bunnpris Gourmet Nyborg, for at de ligger et hestehode foran resten.

