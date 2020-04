To overleger advarer mot koronatester som selges over internett: De utnytter mennesker i en vanskelig situasjon

De setter sin helse på spill for at vi skal få kjøpt nødvendige matvarer

To overleger advarer mot koronatester som selges over internett: De utnytter mennesker i en vanskelig situasjon

De setter sin helse på spill for at vi skal få kjøpt nødvendige matvarer

Saken oppdateres.

En av de få vinnerne i disse koronatider må vel sies å være dagligvarebransjen. De holder åpne butikker og selger varer, som vi alle er avhengige av. De virkelige heltene her er de ansatte, som setter sin egen helse på spill for at vi skal få kjøpt våre nødvendige matvarer. Og de fleste av disse gjør det med et smil.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Jeg oppfordrer derfor lederne i dagligvarebutikkene til å gi sine ansatte – hverdagsheltene våre - et skikkelig lønnsløft, eller en bonus som virkelig monner, som takk for den innsatsen de legger ned. «Toppgutta» i bransjen har vel nok med sine milliarder fra før, skulle man tro, der de sitter trygge for koronasmitte på sine kontorer.

Jeg sender herved en stor takk til dere ansatte for den jobben dere gjør!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter