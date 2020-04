En takk til barnehagen i Melhus kommune

Saken oppdateres.

Vil med dette rette en stor takk til Melhus kommune, spesielt til Rosmælen barnehage. Vi foreldre jobber begge innen samfunnskritiske områder og er dermed pålagt arbeid som vanlig, og i perioder mer enn normalt i disse koronatider.

Våre gutter har blitt tatt i mot med åpne armer av blide barnehageansatte og fått et tilrettelagt tilbud i barnehagen. Dere har vært på tilbudssiden for å tilrettelegge på en best mulig måte for oss. Vi har så absolutt opplevd ivaretakelse. Tilbud kommer før vi har etterspurt og det er så godt å kjenne på at vi ikke er en byrde.

Når jeg hører med mine kolleger i Trondheim kommune, opplever mange at de må kjempe for rettigheter de har krav på, dette slipper heldigvis vi.

