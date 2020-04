Nedlatende av NHO-direktøren

Dette skal til for at myndighetene letter på koronatiltakene

Regiondirektør i NHO, Tord Lien, finner tida inne til å angripe lokaldemokratiet i E6-saken. Det er ikke ukjent at store kriser, som den koronakrisa vi er inne i, gir nye muligheter for politiske entreprenører. Nå vil NHO-direktøren bruke sysselsettingskrisa til å kneble lokalpolitikere i Malvik.

Lien snakker i Adresseavisen 26. mars om «håpløse reguleringsproblemer og sier at «vi kan ikke ha noe av at kommunalt flisespikkeri skal stoppe dette». Han finner det også nødvendig å minne oss uopplyste malvikinger om at dette ikke dreier seg om noen «kommunal veistubb». Slike utsagn er ikke bare nedlatende og bedrevitersk, men avslører et inderlig ønske om å vingeklippe lokaldemokratiets rolle i reguleringssaker som angår flere enn kommunens egne innbyggere. At NHO velger å gjøre narr av lokaldemokratiske prosesser i en slik sammenheng er verd å notere seg i minneboka for flere.

Ordføreren i Malvik, Trond Hoseth, har forsikret at reguleringsplanen har høy prioritet og at den vil bli forsvarlig utredet og behandlet. Det burde NHO ta seg råd til å lite på, og avstå fra mobbing som politisk virkemiddel.

