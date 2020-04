Svarer Adresseavisen: Viktig støtte til kulturlivet

Saken oppdateres.

I tirsdagens leder er Adresseavisen sterkt kritisk til at mange banker, og deriblant Sparebank1 SMN, har valgt å trosse rådene fra myndighetene og likevel ta ut utbytte. Som sentrale kulturaktører i regio­nen, ønsker vi ikke å uttale oss om utbytte generelt, men det er veldig viktig for oss å løfte fram at 200 millioner av Sparebank1 SMNs utbytte går tilbake til lokalsam­funnet, i form av støtte til kultur, idrett og frivillighet.

Adressa benevner riktignok dette som «et lite lyspunkt» og at dette vil være «kjærkomne penger for et kulturliv på felgen.» Men det er ikke bare kjærkomne penger – for mange aktører er det avgjørende at Sparebank1 SMN velger å opprettholde og øke tilskuddene, i tillegg til at de kommer med en egen krisepakke for frivilligheten. Dette fortjener de ros for, ikke kritikk.

Slik lederartikkelen og overskriften er skrevet i Adressa, fremstår utbetaling av utbytte som svært negativt. For kulturlivet og frivilligheten er det det motsatte. Sparebank1 SMNs bidrag til kulturen, idretten og frivilligheten er formidabel, og det ville være meget uheldig om rådene fra Finans­tilsynet om å ikke ta ut utbytte, skulle sette en stopper for dette. Trondheimsolistene, Olavsfest og Moldejazz har hatt Sparebank1 SMN som en meget viktig og lojal hovedsamarbeids­partner gjennom mange år. Støtten bidrar ikke bare til kulturopplevelser av høy internasjonal klasse for hele Midt-Norge, den gir også direkte ringvirkninger til artister, leverandører, andre arrangører, overnattingssteder og andre.

Spesielt i denne vanskelige tiden, er det avgjørende at bidragene fra banker med stort samfunns­ansvar opprettholdes.

Vi vil takke Sparebank1 SMN og andre samarbeidspartnere som gir oss og svært mange andre aktører innen kultur, idrett og frivillighet en mulighet til å komme veldig sterkt tilbake når situasjonen rundt koronaviruset etter hvert normaliserer seg.

