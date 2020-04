Antibac, takk! Men ikke for enhver pris

- Det er fortsatt noen som blir overrasket over beskjeden, eller i alle fall later som

Det begynte for to-tre uker siden. I det små. Etter å ha trålet byens apoteker på jakt etter antibac, fant vi det vi lette etter – på et apotek litt ute i periferien: Fire små, bortglemte flasker med 85 prosent desinfeksjonssprit. Vi kjøpte to av dem. 70 kroner per flaske (250 milliliter) sto det på prisskiltet, som ekspeditrisen nappet bort raskere enn vi kunne si korona: Beklager, ny pris i dag, forklarte hun, 90 kroner. Et plutselig prishopp, altså, på veien fra reol til kassaapparat.

Siden så vi ikke mer til antibac. Vi har prøvd. Vi har stukket innom apotek etter apotek, men møtt hoderisting lenge før vi har rukket å uttale «antibac» eller «munnbind».

Helt til tirsdag. Da var antibacen tilbake. I bittesmå flasker; 50 milliliter, en tjuendedels liter.

Jøss, tenkte vi: Her skal det deles broderlig; en aldri så liten skvett til hver.

Så sjekket vi prisen. 69,90 per flaske. Det gir rundt regnet 1400 kroner literen. For noen uker siden var litersprisen 280 kroner, før den plutselig spratt til 360 kroner mens vi, bokstavelig talt, sto ved kassaapparatet med flaska i handa. For 1400 kroner kan man like gjerne vaske fingrene med de aller edleste, sterke dråper kjøpt på Vinmonopolet.

Det skjer noe nå: Mens virusskrekken lammer samfunnet og bringer verdensøkonomien ned i knestående, er det noen som skor seg på pandemien. Antibac er bare en liten del av historien. I avisene kan vi lese om en tidobling av prisene på importert smittevernutstyr for leger og sykepleiere i helsevesenet; de mest utsatte frontkjemperne i korona-kampen. Pris spiller ingen rolle, lenger, her sprenges budsjettene uten at noen blunker.

Under 2.verdenskrig var det forbud mot svartebørshandel i Norge. Hva med et forbud i dag? Ikke bare mot «smarte» hamstrere som tilbyr munnbind og antibac til ågerpriser på finn.no – men også apotekkjeder og andre helseaktører som prissetter sine produkter ut fra markedsmantraet: «Riktig pris er den pris som kunden til enhver tid er villig til å betale …»

I helsesektoren er det ikke lenger «business as usual». Men det er lov å vise en snev av anstendighet. Og skamvett.

