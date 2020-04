Hva med å se det store i oss små?

Til alle ordførerne i Trøndelag: Bidra til at flest mulig trøndere har jobb å gå til når koronakrisen er over

Hva er den ene tingen som viser at her bor en person som ikke er «typisk norsk»? Hvem bor i denne stuen, og hvordan ser vi det? Hvem skulle trodd at denne dama ikke er «folk flest»?

To overleger advarer mot koronatester som selges over internett: De utnytter mennesker i en vanskelig situasjon

De setter sin helse på spill for at vi skal få kjøpt nødvendige matvarer

Til alle ordførerne i Trøndelag: Bidra til at flest mulig trøndere har jobb å gå til når koronakrisen er over

Saken oppdateres.

Når Norge våkner til live etter Covid-19, skal vi sitte igjen med utenlandske kjeder på hvert hjørne?

Hva har politikerne tenkt å gjøre for å hjelpe oss små og mellomstore bedrifter som utgjør mangfoldet i næringslivet? For mange i utelivsbransjen er særlig januar og februar de virkelig tunge månedene, og det er i mars og april vi jobber intenst med å hente inn tapet vårt etter en vinter med få besøkende. I tillegg måtte vi svi ekstra fordi vi permitterte som følge av pålegget allerede den 12. mars.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Sesongen til mange i blant annet utelivsbransjen er så og si ødelagt og kan utgjøre konkurs innen kort tid. Og om ikke kort tid, så kan vi leve på nødbluss før det krasjer i januar neste år.

Det kan leses gjennom ethvert AS sitt regnskap når på året bedrifter tjener penger. Mange av oss er sesongbaserte, og har en mye høyere inntekt nå enn senere på året. Dette er ikke ulikt når bøndene mister avlinga si. Når bønder mister avlinga, går ikke staten inn og dekker kvalitetstap, men en viss prosent mengdetap.

Les om våre nye debattsider: Du har mye å glede deg til!

Sånn som ordninga blir nå etter stortingsforliket, er det en direkteoverføring til enhver huseier, strømleverandør og regnskapsfører, men ikke til den aktuelle bedriften selv. De pengene vi lever av, som gir berikende tilbud til folk, er de pengene vi får inn i tidsrommet mars til august. Det er inntjeninga i disse månedene som gjør at vi kan ha åpent med tap i januar og februar.

Se bare til skianleggene og restaurantene på Oppdal og Trysil. De lever av påske-uka si. Når 17. mai, konfirmasjoner og andre sesongbaserte inntekter uteblir fra oss små aktører i bransjen, kan det ende med at alt av festligheter og kulturarrangement havner på Egon i Tyholttårnet til slutt. Ønsker vi å sitte igjen med utenlandske kjeder på hvert hjørne av byen vår? Er det dette samfunnet vi ønsker oss når Norge igjen åpner etter Covid-19? Om ungdommer skal velge servitør- eller kokkeyrket som utdanningsvalg, vil vel kanskje de også ha noe mer å komme til enn de store kjedene?

LES OGSÅ: «Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Alle bedriftseiere er ikke som Petter Stordalen og Olav Thon. I store deler av restaurantbransjen er gjerne eierne selv arbeidende og tar ikke ut høyere lønn enn øvrige ansatte. Og de tar heller ikke ut profitt. Det gjelder gjerne oss små og mellomstore.

På Ramp, Taqueros og Mellomveien i Trondheims mest kulturrike bydel Lademoen står eierne selv i servicen med de ansatte. Her står vi sammen side om side - og vi setter vår lit til våre folkevalgte i denne såre tida. Vi håper at det kan gis en kompensasjon som gjør at små bedrifter som overlever på sesongbasert inntekt kan få dekt endel av inntektstapet for at vi ikke skal gå konkurs. Nå må politikerne på begge sider av den politiske aksen være med å berge de små bedriftene som utgjør mangfoldet i næringa - og for å redde livet i bydelene.

Vi håper at politikerne kan lytte og se det store i oss små som utgjør mangfoldet, sørger for viktige arbeidsplasser og beriker bydelene.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter