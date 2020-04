Jeg sliter med å forstå sportsdekningen i Adressa

De setter sin helse på spill for at vi skal få kjøpt nødvendige matvarer

Det er særlig to forhold ved den redaksjonelle linjen i sportsdekningen i Adressa jeg stiller spørsmål ved. Det ene er bruken av kommentarartikler, det andre er hva avisen faktisk dekker av sport.

Jeg stiller spørsmål ved både omfanget og vinklingen av kommentarer. Jeg skal bruke et eksempel for å illustrere dette. Torsdag 19. mars hadde Adressa et oppslag med overskriften «Slik er RBK-spillernes nye treningshverdag». I artikkelen forteller fysisk trener Christian Thorbjørnsen om hvordan Rosenborg har lagt til rette for at spillerne kan trene tre og tre. I artikkelen stilles ingen kritiske spørsmål, journalistene refererer kun det treneren sier. Dagen etter opptrer Birger Løfaldli som moralens høye vokter. I artikkelen «Alt som er lov, er ikke greit, Rosenborg» peker Løfaldli på at det dreier seg om Rosenborgs samfunnsansvar, og at selv om RBK ikke gjør noe ulovlig ved å la spillerne trene på Lerkendal, så sender det feil signal.

Jeg reagerer på at avisen den ene dagen er servilt refererende uten et eneste kritisk spørsmål, den andre dagen velger de kommentarformen til å svinge det moralske sverdet. Avisen bør være rakrygget nok til å stille de kritiske spørsmålene når de foretar intervjuene, i stedet for å bruke den «småfeige» kommentarformen. Og uansett bør det være mulig å se en sak fra to sider. Alle virksomheter er i en vanskelig situasjon som følge av restriksjonene pandemien har pålagt oss alle. Men det kommer en dag da disse skal lempes og oppheves. For alle gjelder det å stå best mulig rustet til den dagen. Jeg synes det er på sin plass at en kommentator i Adressa er i stand til å se hele perspektivet og felle sin «moralske dom» med et balansert ståsted. Dekningen av Rosenborgs treninger er ikke enestående i denne sammenhengen.

Den andre problemstillingen jeg ønsker å peke på, er hva Adressa faktisk dekker av sport. Litt spissformulert opplever jeg at avisen har valgt seg ut Rosenborg og Johannes Høsflot Klæbo. Det er helt naturlig at både Rosenborg og Klæbo får god dekning, men vi trenger ikke daglige artikler, podcaster eller kommentarer om Rosenborg året rundt. Jeg er en stor tilhenger av Rosenborg, men noe av ressursene som brukes på Rosenborg bør kunne frigjøres til å dekke annen sport. Og langrenn er mye mer enn Klæbo. Når skrev Adressa sist om et skirenn for barn og unge? Når skrev Adressa sist om skihopping, kombinert, alpint, skiskyting, friidrett og mange andre idretter?

Vel, Adressa skrev om Rindalsrennet 22. desember 2019. Men artikkelen dreier seg ikke om rennet. Artikkelen er en nesegrus hyllest av Johannes Høsflot Klæbo som valgte Rindalsrennet fremfor et treningsrenn i Trondheim. Vel fortjent, Klæbo. Men hvorfor dekker ikke Adressa skirennet når de først har sendt journalister til Rindal? Det stilte mange unge utøvere til start i dette rennet. En skikkelig dekning av rennet hadde vært på sin plass.

Og hvorfor dekket ikke Adressa at trønderske hoppere kom hjem fra junior-NM med gull i lagkonkurranse i tillegg til individuelt gull og sølv? Adressa er raske til å påpeke andres samfunnsansvar, slik de gjorde med Rosenborgs organisering av treninger for tre og tre utøvere. Men Adressa har også et samfunnsansvar. Det er helt naturlig å kritisere svak rekruttering i trøndersk skisport, men samfunnsansvaret omfatter vel også å skrive om det som er positivt? Omtale av skirenn og andre idrettsarrangement for barn og unge er utvilsomt viktig for motivasjonen og rekrutteringen. Som en lokalavis bør Adressa ta dette samfunnsansvaret på alvor.

