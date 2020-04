Takk til bakkemannskap

«Først hamstret vi dasspapir, og så skulle vi plutselig sette oss tett i tett for en prematur bayer under solstrålene?»

Saken oppdateres.

Vi er mange som i disse dager finner et frirom i marka rundt Trondheim og nyter snøvinteren. Det er fantastisk da å oppleve velpreparerte løyper og nykjørte spor seint og tidlig, hverdag og helg. Det er sagt før, men kan ikke sies for ofte: Tusen takk til løypemannskapet for jobben dere gjør. Dere gjør det lettere å leve i koronaland!

