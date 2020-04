Marita (19): Gi oss tryggheten tilbake!

Saken oppdateres.

I 19 år har jeg bodd på Kattem. 19 trygge år. I 19 år hvor jeg har kunnet bevege meg fritt over den trafikkerte Lisbeth Nypans Veg takket være gangbruene på Kattem. Bydelen Kattem har vært en trygg plass å vokse opp. En bydel med trygge rammer og en blomstrende multietnisitet. En bydel hvor jeg har kunnet nådd mine venner med en rask gåtur eller sykkeltur uten farlige hindringer på min ferd.

Men i dag settes disse trygge rammene i fare. Gangbrua ved Prix Kattem er en sentral gangbru som knytter Kattem sammen. Med en høyde på 3,6 meter står gangbrua som den laveste av de tre gangbruene på Kattem. Denne høydeforskjellen skaper stadig trøbbel for Kattems beboere. Lastebiler har gang på gang kjørt i brua og sakte men sikkert ødelagt den. Den dag i dag responderer jeg og mine medbeboere med «Åh, nå igjen!» når denne type hendelse skjer.

Idag er brua i så dårlig stand at all trafikk over den er forbudt. Noe som skaper problemer på vintertid, da brua er knutepunktet mellom Kattems to deler for brøytebiler og traktorer. I 2019 ble det gjort et forsøk på å informere og hindre lastebiler i å kjøre i brua. Til ingen nytte. Flere nyere hendelser har forekommet etter tiltaket, så sent som februar i år. Dette har gjort at folk er redd for å gå over brua om det er en lastebil i sikte.

Barn som skal til eller fra skolen og eldre mennesker som bor på Kattem helse- og velferdssenter, er redde for å krysse brua. Den lune, trygge rammen rundt Kattem er i fare. Tryggheten om at barna slipper å krysse trafikkerte veier for å komme seg rundt er blitt satt i fare. Friheten og tryggheten til barna er i fare. Skilting rundt Kattem-brua er nødt til å forbedres. Det hjelper ikke å sette skiltet 10 meter før brua, hvor det er for sent å snu. Nå er det på tide å ta tak. Et tak for en tryggere oppvekst for barn og unge, og resten av beboerne på Kattem. La oss aldri måtte si «Åh, nå igjen!», og gi barna på Kattem tryggheten tilbake!

