Svarer om hytteforbud: Vi reagerer med undring på kommuneoverlegens innlegg

Åpent brev til Rennebu kommune. Styret i Sørøyåsen Hytteforening reagerer med undring på innlegget fra Rennebu kommune ved kommuneoverlege Arne Opdahl i Adresseavisen 31. mars.

Vi som hytteforening gikk ut til våre over 80 medlemmer allerede før hytteforbudet ble vedtatt med en sterk oppfordring til alle om å følge de sentrale myndighetenes oppfordring å ikke oppholde seg på hyttene. Sørøyåsen Hytteforening har, fra vi ble etablert og frem til i dag, hatt et godt samarbeid med Rennebu kommune.

Rennebu kommune må også ta inn over seg at hytteforbudet ikke er et smitteverntiltak, men et tiltak for å bøte på ressursmangelen i kommunen. Vi er klar over at kommunen ikke har dimensjonert sitt helsetilbud i takt med den rivende hytteutbyggingstakten som har vært i Rennebu kommune de siste ti-årene og vi har derfor oppfordret våre medlemmer til å holde seg borte fra hyttene så lenge det er beskrevet som nødvendig fra de sentrale myndighetene.

Det blir da nesten provoserende når Rennebu kommune sprer en oppfatning av at hytteforeninger motarbeider dette gjennom å hevde at «et par hytteierforeninger, støttet av noen taleføre, ressurssterke personer protesterer heftig og motarbeidet tiltakene.»

Kommunen sprer gjennom denne upresise beskrivelsen «et par hytteeierforeninger» en mistanke til alle hytteforeninger i Rennebu, noe som gjør at vi har behov for å klargjøre vårt standpunkt i saken. Det er viktig for alle, også Rennebu kommune, å huske at vi skal fortsette hyttelivet og samarbeidet etter at denne situasjonen er lagt bak oss.

Ingen er tjent med å skape unødige konflikter i en vanskelig nok periode.

