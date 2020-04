Gratis kattunger – et dyrevelferdsproblem

Brannvesenet fikk et uvanlig oppdrag: - Fint å få testet egne alarmer

Saken oppdateres.

Justiskomiteen kom nylig med sin innstilling til representantforslaget om obligatorisk ID-merking av familiedyr. Innstillingen vitner om lite respekt for dyrs egenverdi, samt fravær av innsikt i de dyrevelferdsproblemene vi står overfor i Norge grunnet manglende rettsvern hos familiedyr.

Det er til å gråte av. Begrunnelsen til at Arbeiderpartiets medlemmer er imot: «Det kan bli vanskelig å gi dem bort!». Det er jo poenget. De skal ikke gis bort gratis. De skal ha en egenverdi gjennom kjent identitet og eier skal være kjent. De vil ikke bli gitt bort gratis om de må ID-merkes først.

Videre skriver de: «Det kan også hevdes at katter ikke på samme måte er avhengige av sine eiere for å kunne fungere». Dette er feil. Katter lider i hopetall og dør av sult, sykdom, kulde, skader og mishandling. Alle disse hadde opprinnelig eier. De klarer seg ikke selv! Det skjer ikke med andre dyr. Det er gjennom obligatorisk id-merking vi kan heve deres status.

Her er begrunnelsene for hvorfor du hverken skal gi bort kattunger gratis eller skal hente gratis kattunger:

Den verdien vi tillegger noe er nært knyttet til vår forpliktelse til den. Forpliktelsen overfor en kattunge vil derfor være høyere om det er betalt for den.

Gratis kattunger er ikke behandlet mot innvollsorm. Ingen bruker penger på dette, for så å gi de bort gratis.

Gratis kattunger er ikke vaksinerte. Ingen bruker penger på det, for så å gi de bort gratis.

Terskelen for å ta imot noe som er gratis er veldig lav for noen, og det er lite gjennomtenkt hva det innebærer å bli eier av et familiedyr.

En som tar imot en gratis kattunge, vil sannsynligvis ikke vaksinere og kastrere den.

At kattungene er gratis, sier noe om hvor lav status den har hos eier.

Når du gir bort kattunger vil du sannsynligvis ikke komme med krav om kastrering, siden du selv ikke har kastrert din egen katt.

Gir du bort kattunger gratis, er du med på å underbygge oppfatningen om at de er verdiløse.

Hvis du tar imot kattunger gratis, er det større sannsynlighet for at de er tatt fra mor for tidlig eller at de er lite sosialiserte med mennesker, enn om du betaler for den.

Ved å ta imot en gratis kattunge er man med på å opprettholde produksjonen av katter. Det fødes allerede langt flere kattunger enn det finnes hjem til.

Ved å ta imot en gratis kattunge, er man med på å bekrefte at de er verdiløse og statusen deres vil aldri endres.

Når man lar det bli født kattunger, vil disse ta opp plassen til kattunger som allerede er overtallige og venter på et nytt hjem hos en organisasjon.

Kattungene dine har større sjanse til å få en ansvarlig eier om han er villig for å betale for at den er ormekurbahndlet, vaksinert og helsesjekket.

Gratis kattunger blir brukt til formål vi ikke vil nevne her.

Dyrebeskyttelsen Norge har arbeidet, siden 1970-tallet, for ID-merking av dyr. Dette har vært en av våre fanesaker i godt over 40 år. Dyr som ikke er ID-merket har i praksis ikke rettsvern. Vår kamp for dyrs rettssikkerhet fortsetter til dette er vedtatt.

Til deg som allerede har tatt ansvar for din egen katt. Tusen takk! Vurderer du å skaffe katt, vil vi anbefale å gi en som er født eierløs og hjemløs en ny mulighet.

