Taus ordfører vil ikke svare

4. februar ba jeg i et brev ordfører Rita Ottervik om en redegjørelse for hvor i Trondheim det er klimakrise og hva det er som kjennetegner en slik krise. Ordføreren har, tross skriftlig purring, ikke svart og derfor ber jeg Adresseavisens lesere hjelpe meg med å få svar på spørsmål byens ordfører ikke ønsker å besvare.

Bakgrunnen for mitt spørsmål er at Trondheim bystyre i november vedtok å erklære klimakrise i byen. Etter over 50 år i andre landsdeler flyttet jeg i fjor sommer hjem til min fødeby, og jeg har siden kjørt rundt for å gjøre meg kjent med byen. Jeg har vært over alt, fra Ranheim over Strinda og rundt Jonsvatnet til Bratsberg, Tiller, Leinstrand, Byåsen, Sverresborg, Ila, Midtbyen, Singsaker og Lade, men ikke lagt merke til noen klimakrise noe sted verken sommer, høst eller vinter.

Jeg har riktignok ikke vært på Byneset, så det er kanskje der krisen befinner seg.

Det er mulig jeg ikke har observert klimakrisen fordi jeg ikke er kjent med krisetegnene. Ettersom ordføreren er taus, ber jeg Adresseavisens lesere om hjelp til å finne områder i byen med klimakrise og hvilke krisesymptomer jeg skal se etter.

