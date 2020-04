Når vi lemper på tiltakene, er det en risiko for at smittetallet øker

Brutale tall for alpinsentre i Trøndelag: Frykter for utbygginger

Trondheim får nytt teater: - Nå er det tid for å handle, og for å se hva vi kan gjøre i dette kaoset

Koronakrisen viser at vi trenger et byråd mer nå enn noen gang

Koronakrisen viser at vi trenger et byråd mer nå enn noen gang

Saken oppdateres.

Koronaviruset har ført norske kommuner, Trondheim inkludert, inn i en unntakstilstand som ikke ligner noe annet vi har opplevd før. Blant de 67 representantene så er det effektivt et formannskap på 11 medlemmer som har overtatt all folkevalgt makt i kommunen. I tillegg så holder vi oss med en rådmann og kommunalsjefer som effektivt styrer byen med mer inngripende tiltak en noen gang og er ansiktet til kommunen vår utad.

Før jeg kommer til poenget, vil jeg bare understreke at jeg synes kommunedirektør (rådmann) Morten Wolden har fremstått som åpen, kompetent og modig og at han har vist ro og styrke gjennom hvordan han har hatt oppsyn med situasjonen. Det samme kan kanskje ikke sies for alle kommunaldirektørene hans. Woldens problem er at mange av tiltakene som man gjennomfører, utreder eller utsetter foregår i et terreng der man ikke nødvendigvis kjenner kartet. Mange av tiltakene, og mye av retorikken som kommer fra rådmannens fagstab er også politisk av natur, noe som gjør at rådmannens rolle som «grå eminense» i byens maktstruktur settes under press.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det er også noe problematisk med at ryggmarksrefleksen til byens administrasjon var å sette bystyret til side og gi seg selv all myndighet. Dette ble heldigvis stoppet av byens 67 edsvorne menn og kvinner, men det sier litt om hvor prekær situasjonen har blitt, ikke bare for Trondheim, men også for landet. Så, hvorfor mener jeg at denne myndigheten burde tilfalt noen andre enn kommunedirektøren, han er jo tross alt nøytral? Svaret på det er veldig enkelt. Det er ingen som har stemt på ham.

I Oslo har byrådsleder Raymond Johansen, skolebyråd Inga Marthe Thorkildsen og resten av byrådet stått i stormen, håndtert pressen og tatt de store beslutningene. Det er vel ingen hemmelighet at jeg ikke stemte på Rita Ottervik ved sist valg, men hennes koalisjon hadde tross alt et flertall av stemmene, og i en krise så har jeg større tiltro til folkets valgte representanter enn jeg har til administrasjonen, grunnen til dette er at folkevalgte kan stilles til ansvar dersom de trår feil.

LES OGSÅ: Avtroppende Frp-profil: Jeg skulle gjerne stemt Høyre

I Trondheim har det vært en politisk (u)kultur for at rådmannen/kommunedirektøren har stått i stormen i media når det har vært vanskelig, og politikerne har stått fremst i køen når det skal klippes snorer, bevilges penger eller raljere mot regjeringer av ulik partifarge. Det har ført til en skjevhet i systemet, der rådmannens folk er lei av å få kjeft av politikere, og politikerne slipper å svare for egne priorteringer, og håndteringer. Et byråd kan kastes på mistillit for en politisk håndtering, en rådmann er ansatt og det stilles helt andre krav til å avsette en rådmann enn et byråd man er misfornøyd med. I ekstraordinære tider er et byråd nødt til å forankre beslutningene sine i et parlamentarisk flertall, mens en rådmann risikerer i større grad å bli nedstemt og sendt tilbake til tegnebrettet.

LES MER AV MATS RAMO: Det er parodisk at bystyret skal erklære klimakrise

Ja, kommunaldirektørene har ytringsfrihet og kan mene hva de vil om politiske saker. Det er derimot et problem når kommunens egen administrasjon blir nødt til å delta i offentlige debatter med sine egne ansatte rundt de beslutningene de tar. Det fører til at tilliten mellom de som styrer i det daglige og de på «gølvet» forvitrer. Det er en grunn til at leserinnlegg rettet mot eller til rådmannen har preget spaltene både på nett hos Adressa og Nidaros og i de tradisjonelle papirmediene. En byrådsleder, eller en finansbyråd er underlagt demokratisk kontroll i mye større grad, også i krisetid.

Så gi meg byrådsleder Ottervik. Hvis man er misfornøyde med hvordan hun håndterer jobben, så kan man kaste henne på mistillit. Ikke still politikerne sjakkmatt med en administrasjon som blir så mektig at den lever sitt eget liv. Vi trenger et levende folkestyre når denne krisen har lagt seg, ikke la historiens lærdom bli at vi må vende oss til rådmannsvelde i krisetider.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno