Høyre-Egseth ble smittet av korona: Det er livsviktig å beholde smitteovertaket 

Flere klager på uvettig kjøring: - Melder sier at den ene kjørte på bakhjulet

To pasienter på intensiven og én på respirator på St. Olav

Bent Høie: Dette er datoene for en forsiktig åpning av Norge

Ektemann siktet for drap etter funn av død kvinne

Førstehjelp for byggebransjen post korona

Koronakrisen viser at vi trenger et byråd mer nå enn noen gang

Bent Høie: Dette er datoene for en forsiktig åpning av Norge

Saken oppdateres.

Det har vært noen uvirkelige uker. Korona-viruset har rammet oss hardt. Også jeg ble smittet. I løpet av få timer fikk jeg sterk hodepine, høy feber og vondt i kroppen. Lukte- og smakssansene forsvant også. Dagene tilbragte jeg i isolasjon hjemme i senga med tett oppfølging fra en fantastisk helsetjeneste som ringte hver eneste dag og spurte hvordan det gikk. Tusen hjertelig takk for hjelpen!

Jeg var likevel heldig. Når dette skrives er over 80 personer døde. Enda flere vil oppleve at det står en tom stol rundt middagsbordet i påsken på grunn av isolasjon, karantene eller sykehusinnleggelse. Viruset rammer hverdagen vår. Det rammer helsevesenet vårt. Og det rammer økonomien vår. Ledigheten går opp, veksten går ned og flere har mistet livsverket sitt. Hverdagen vil komme tilbake. Vi vet bare ikke når.

LES OGSÅ: «Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

I januar så vi de første bildene fra koronautbruddet i Kina. Snart så vi også bilder fra situasjonen i Iran, Sør-Korea og andre land. Her hjemme hadde vi begynt forberedelsene for at viruset også ville komme hit. Blant annet:

Helsedirektoratet ble gitt fullmakt av regjeringen til å forberede smitteverntiltak.

Det ble gitt tillatelse til å rekvirere hoteller og andre overnattingssteder.

Helsedirektoratet oppdaterte sine råd til hvordan helsepersonell skulle håndtere mistanke om smitte.

Det ble innført karantenekrav for helsepersonell og andre med kritiske samfunnsfunksjoner som hadde vært på reise i utsatte områder i utlandet.

Det opprettes en publikumstelefon.

Utenriksdepartementet oppdaterer sine reiseråd.

LES OGSÅ: Hva med å se det store i oss små?

Parallelt jobbet fagmyndighetene med ulike scenarioer for når og hvordan smitten ville treffe Norge.

Like fullt er Norge en del av verden. På godt og vondt. Vi reiser. Vi opplever. Og vi beveger oss fritt. Det var også grunnen til at vi tidlig i mars fikk en uventet økning i antallet smittede på grunn av mange hjemvendte skiturister fra Østerrike og Nord-Italia.

Da Erna Solberg og Bent Høie innkalte til pressekonferanse torsdag 12. mars var det fordi utviklingen i smittesituasjonen hadde akselerert. Vi hadde gått fra en situasjon hvor man i stor grad visste hvor smitten stammet fra, til en situasjon hvor smittekilden var ukjent. Tiden var inne for å ta nye, mer inngripende grep.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Skoler, barnehager og universiteter ble stengt. Det ble kun gitt unntak for barn av foreldre som jobbet innenfor helsevesenet eller andre samfunnskritiske funksjoner. Frisører, treningssenter og tatoveringssteder ble nedstengt. Det samme ble puber, barer og klubber uten matservering. Det ble innført 14 dagers karantene for personer som hadde vært i utlandet. Kultur- og idrettsarrangement ble avlyst, og organisert idrettsaktivitet satt på hold. Livene våre ble snudd på hodet i løpet av én dag.

Tiltakene var de mest inngripende og strengeste som er innført i Norge i fredstid. Men de var høyst nødvendige. Det var behov for å få bedre kontroll over smittesituasjonen av hensyn til det viktigste vi har, nemlig liv og helse. Og heldigvis ser det ut til å fungere.

Les om våre nye debattsider: Du har mye å glede deg til!

Før tiltakene ble innført, smittet hver enkelt koronasmittet i gjennomsnitt 2,5 personer. Hadde denne utviklingen fortsatt, ville vi vært i samme situasjon som vi ser i land ellers i Europa. Målet var at hver som var smittet av koronaviruset skulle smitte maksimalt en person. Status nå er at hver koronasmittet smitter i gjennomsnitt 0,7 andre personer. Det har vi har greid sammen. Innsatsen fra oss alle har gitt oss et solid overtak. Det overtaket må vi beholde.

Ingen vet helt når dette er over. Det kan ta lang tid, og kanskje blir ikke alt som før heller. Men det som er sikkert er at det vil bli bedre. At vi igjen kan gi hverandre en klem, gå på jobb og levere i barnehagen. Inntil da er det viktigste å slå ned smitten og beholde overtaket. Slik tar vi hverdagen tilbake.

Red.anm.: Peder Egseth arbeider som politisk rådgiver for statsminister Erna Solberg.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter