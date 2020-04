Hjertesukk fra en nabo til store byggeprosjekt på Sverresli

Pågrep kvinne etter at gjest skal ha blitt utsatt for vold på hotell

I torsdagens Adressa, 2. april 2020, kan vi lese at Trondheims politikere har gitt medhold til naboenes klage om «eplehagefortetting» (Sigurd Slembes vei). Det føles nesten som å være vitne til en historisk begivenhet, at det virkelig er mulig å omgjøre byggesakskontorets innstilling!

I vårt nabolag har vi vært utsatt for tilsvarende byggeprosjekter, men utbyggerne har fått gjennomslag for sine massive prosjekter. Tomannsboliger fra etterkrigstiden rives, og erstattes av hus med fire og fem leiligheter, store volum, og ulemper for dem som allerede bor her: verdiforringelse, innsyn, tap av utsikt, og sol for de nærmeste nabohusene.

Vi har også opplevd det samme som naboene til prosjektet som omtales i torsdagens avis, nemlig at byggesakskontoret ikke tar hensyn til våre merknader. Det er tragikomisk å lese om saken i avisa, siden svaret fra administrasjonen og byggesakskontoret, til de berørte naboene er identisk med svarene vi har fått når vi har klaget, gjentakende ganger. Her er det gjennomgående «copy–paste», og det er forståelig, men ikke akseptabelt når vi som bor i småhusområder, opplever at våre klager ikke blir behandlet ordentlig og tatt alvorlig.

Et eksempel på det, er at i et av svarene fra byggesakskontoret, var det en annen sak som var omtalt. Byggesakskontoret hadde glemt å slette en annen sak, før «copy–paste» som svar vår klage. Dette er alvorlig og trist for dem som blir berørt av tilsynelatende tilfeldig fortetting, men kanskje det er håp nå, at det blir vedtatt en småhusplan for byen vår? I alle fall: Takk til de politikerne som tar tak i problemet.

