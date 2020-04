Er «hyttefolket» med i dimensjoneringen av helsetjenesten i Oppdal?

Saken oppdateres.

Årsakene til hytteforbudet har svingt mellom smittefare og helsekapasiteten lokalt, og det er først i det siste at kommunens representanter har akseptert at det ikke har noe med smitte å gjøre. Da har vi kun igjen den lokale helsekapasiteten som benyttes som årsak og der er det mange huller i resonnementet.

For det første er alle heisanlegg stengt, og det er der vanligvis årsaken til benbrudd, hjernerystelse, osv. finnes. En langrennstur i skiløypa er vanligvis ikke farlig og særlig belastende for den lokale helsetjenesten, og spesielt ikke i disse tider, hvor alle er ekstra forsiktige.

For det andre så må man som hytteeier lure på hvordan kommunen disponerer alle midlene som vi hytteeierne betaler inn til kommunekassa. Det er over 4000 hytter og hvis vi antar at hver betaler 10 000 kroner per hytte i eiendomsskatt årlig, så skulle det bli 40 millioner kroner og er det 7000 så blir det knapt 30 millioner. Etter at kommunen trekker fra alle kostnader forbundet med å fastsette eiendomsskatten og å kreve inn avgiften, så er det aller meste intakt.

Hvor blir det av disse pengene? Jeg har skjønt at mye går til gode kulturtilbud, svømmehall, god eldreomsorg og mye annet som gjør at Oppdal er rangert som en av de beste kommunene i landet å bo i. Men resten?

Som hytteeier forventer jeg at når kommunens politikere og administrasjon er klar over at folketallet dobles i de fleste helgene i året og flerdobles i høstferie, jul, vinterferie og påske, så har kommunen sørget for at kapasiteten på helsetjenestene speiler behovet. Om det ikke er slik, da må det være lov å utfordre kommunens ledelse på om de har gjort jobben sin godt nok.

Alle hytteeiere betaler i tillegg for renovasjon, vann og andre avgifter etter medgåtte kostnader for kommunen. På toppen av det hele har kanskje de fleste håndverkerne i Oppdal mer arbeid hos hyttefolket enn hos de som bor der fast, noe som borger for god skatteinngang for kommunen, både fra bedrifter og fra personer.

Vi som er glade i Oppdal og oppdalingene, og som har hatt gleden av å se hva verdens beste håndverkere kan gjøre på hyttene våre, synes at det er leit å føle at vi er uønsket av kommunens ledelse og helseledelse. En så ensidig argumentasjon om at hyttefolket ville tatt knekken på helsetjenesten, og umuliggjort koronaberedskap, holder bare ikke.

Til slutt: det er vel kanskje også slik at når personer i Oppdal eller Rennebu blir så syke at den lokale medisinske kompetansen ikke strekker til, hvor sendes de da? Jo, de sendes ut av hjemkommunen og til – Trondheim. Vi tar gjerne imot og hjelper så godt vi kan, både dem og 20 000 studenter i byen som ikke er hjemmehørende i kommunen.

