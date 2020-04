Vi har nok mat

En digital guide for at du kan få en så sosial påske som mulig

Saken oppdateres.

I disse krisetider har flere av landbrukets apostler advart mot at forsyningskjedene for mat kan bryte sammen, gjerne med en kommentar om hvor lav selvforsyningsgrad vi har i dag.

Selvforsyningsgraden er andelen av det vi faktisk spiser som blir produsert i Norge. Det vil si at hver gang du spiser en banan eller en sjokolade så synker selvforsyningsgraden. Selvforsyningsgraden kan således aldri bli 100 prosent, og sier ingenting om evnen man har til å holde egen befolkning med mat.

Les også: Vi tar både våre kunders og våre ansattes helse på den største alvor

Norge produserer en overflod av mat. Bare villfisk gir hver og en av oss potensielt 1,3 kilo rund fisk på bordet hver eneste dag. I tillegg har vi cirka 1,8 mål jordbruksareal per person, hvorav cirka én tredel egner seg til å dyrke korn, poteter og grønnsaker. I praksis er det selvsagt ikke gjort i en fei, men dersom vi ser litt stort på det og regner om til potet, vil det gi litt under 4 kilo per person per dag.

Det er altså ingen grunn til å frykte matmangel i Norge, verken i denne eller andre kriser. I tillegg fungerer markedene for mat akkurat som de skal.

Les også: Kjære dere! Burde vi gjort noe annerledes?

Det er ikke som under Napoleonskrigene. Terje Vigen kan gå i butikken. Om det er mangel på noe, er det medisinsk utstyr og helsepersonell.

Det det ikke er mangel på er frykt. Og den frykten øker naturligvis når flere bruker viruskrisen i sin politiske kamp for å få mer av samfunnets ressurser. Unødvendig frykt fører til unødvendig hamstring, og dermed et større press på alle som jobber i matforsyningen. Min bønn som kjøpmann er at man utsetter den kampen til krisen har roet seg.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter