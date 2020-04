Åpent brev til ledelsen i Orkla-konsernet

NTNUs kriseinstitutt ble delt i to – nå lyser NTNU ut lederstillingene

Jeg har noen aksjer i Orkla. Dermed får jeg tilsendt innkalling til generalforsamling. Den skal finne sted like over påske.

Der legges det fram forslag om at hver aksje skal gi kr 2,60 i utbytte. For mitt vedkommende blir det vel en hundrelapp. For de største aksjeeierne er det selvsagt snakk om mange millioner kroner.

Jeg sier herved fra meg årets aksjeutbytte, og ber om at det blir sendt til Leger uten grenser.

Mitt spørsmål til Orklas ledelse er som følger: Hvorfor går dere mot Storting og regjering som har bedt om at store bedrifter med kjempeoverskudd unnlater å betale utbytte slik situasjonen i samfunnet er?

(Bildet er av styreleder i Orkla AS, milliardær Stein Erik Hagen)

