Bankene er seg selv lik!

Melodien i dag er «solidaritet og dugnadsånd». Vi hedrer de som i dag står på barrikadene og risikerer sin helse for å redde andre. Uten den offerviljen ville samfunnet rakne fullstendig. Men omfatter dugnadsånden alle sjikt i samfunnet? Hvilke sjikt ofrer seg og hvilke venter i «skyggenes dal» for å ta del i seieren når den engang kommer.

Finansverden har alltid hatt sterke privilegier. Det kom tydelig frem under krisen i 2008. I USA ble det ytt sterk føderal støtte til bankene, en støtte som i stor grad havnet i eiernes lommer. Under krigen i Norge var det mange som måtte låne til over pipa for å berge seg gjennom krigsårene. Hva gjorde bankene med sine utlån? Ikke før hadde kruttrøyken lagt seg før de begynte å inndra sine utlån med det resultat at mange måtte gå fra gård og grunn.

Finanstilsynet ville nedlegge forbud mot utbytte i disse koronatider, men regjeringen ønsket kun en anmodning om forsiktighet og stolte på sunn dømmekraft. Det vil nok vise seg å være en naiv vurdering. Forsvaret for at bankene kan/bør gi utbytte begrunnes med at et pålagt «nullutbytte» vil bli negativt oppfattet av utenlandske investorer; bankene er under «offentlig administrasjon» og de vil således miste tilliten til det norske finansvesenet. Jeg tror at utenlandske investorer ser at vi er inne i en unntakstilstand, som verden forøvrig, og gjør de det ikke, er det enda større grunn til bekymring. Representantskapet i Sparebank 1 SMN har vist en viss moderasjon, men synliggjør at dagens byrder skal fordeles ulikt. Det er bare å se på hvem som sitter i Representantskapet i banken.

I dagens situasjon vil nok de fleste lide økonomiske tap. De med lavest inntekt vil nok føle det sterkest på kroppen; paradoksalt er det disse yrkesgrupper som står mest utsatt i stormen for å berge liv og helse! At det vil gi uttelling når stormen har lagt seg er vel heller tvilsomt! Hva med de mer velsituerte, deltar de egentlig i den nasjonale dugnaden?!

