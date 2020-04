Saken oppdateres.

Vi frisører fikk en mail av Fagforbundet om at vi kunne komme med innspill, så her er mine tanker rundt dette med å skulle måtte gå på jobb igjen som frisør i disse tider. Denne har jeg også sendt til Fagforbundet.

Les også lederen: Uro for åpne skoler og barnehager

Vi skal altså på jobb igjen, men opprettholde smittevernreglene. Som da er for alle andre i alle fall: Minst to meters avstand innendørs og maks fem personer samlet.



Det har vært mye snakk om å holde to meter mellom kundene i salongen, men hva med det faktum at vi frisører ikke kan holde noe som helst avstand til kunden?! Vi må ta på kunden, og vi må blant annet nært opp til kundens ansikt for å klippe lugg. Vi må møte x antall «fremmede» folk og være innenfor deres intimsone i opptil flere timer. Hvordan er dette forsvarlig?

Les også debattinnlegget: Alene for å kunne bli sammen

Alle andre i hele Norge skal holde to meters avstand, men hva med oss frisører da? Er vi ikke mennesker som kan bli syke? Som kan smitte folk? Som kan ta med smitte hjem og smitte vår egen familie? Er ikke helsa vår viktig?



Og for hvilken grunn må vi på jobb nå? For at økonomien må opp og rulle? Hvor mye tar vi inn når vi må bruke minimum en halvtime ekstra per kunde for å vaske og desinfisere alt som kunden har berørt? Hvor mye tjener salongen når vi kan bare være to frisører på jobb samtidig (to frisører + to kunder = fire personer sammen). Maks skal det jo være fem personer sammen.

Les også kommentaren: Ost i karantene i Rennebu

Og hvor mye koster smittevernsutstyr? Vi som står oppi mennesker som kan være smitta (selv om de virker frisk), burde ha både nye hansker, munnbind og visir til oss selv for hver eneste kunde på lik linje med helsepersonell.



Men det er lite av smittevernsutstyr til helsepersonell allerede! Så hvorfor skal vi ta dette fra dem? De trenger det! De har samfunnskritiske jobber, det har ikke vi frisører. Så da ender vi vel opp med null beskyttelse, «husja» frem på jobb som små prøvekaniner, risikerer smitte av et alvorlig virus og for hva? For at noen skal få ordna etterveksten?

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Hår er ikke det viktigste nå. Helsa er det. Helsa til alle i Norge. Helsa vi har hatt dugnad for. Helsa også til oss frisører og familiene våre. Jeg gleder meg til å komme på jobb igjen, men ikke for enhver pris. Ikke ubeskytta. Ikke oppi en pandemi. Ikke nå.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter