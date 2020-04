Både foreldre og barn er imponerte over tilretteleggingen av hjemmeskole

Nå er værvarslene for Trøndelag så dårlige at selv meteorologen synes synd på oss

Kjære lærere og ansatte ved Byåsen skole. Det er mange som har blir takket de siste ukene. Nå går takken til lærere og ansatte ved Byåsen skole.

I løpet av noen få dager måtte dere hive dere rundt, legge om undervisningen og legge til rette for hjemmeskole. Selv om det er litt ulikt hvordan lærerne løser denne situasjonen, er vårt inntrykk at både foreldre og barn er imponerte over tilrettelegging av hjemmeskole. Deler av klasseromsundervisningen har blitt byttet ut med videoundervisning. Elevene får ukeplaner, med plan for hver dag med varierte, gode og differensierte oppgaver.

Skoleoppgaver leveres i Classroom og elever får respons på arbeidet de har gjort. I Classroom har noen trinn også daglige livemøter med lærer og medelever. Mange av kontaktlærerne har jevnlig ringt hjem til elev/foreldre, med eller uten skjermbilde, for å høre hvordan det går.

I tillegg til en mer digital skole, har både barn og voksne fått en naturlig aktualisering og konkret innføring i flere av det nye planverkets tverrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Her skjer det mye læring og erfaringer vi alle vil ta med oss i tiden etter korona-krisen.

Vi foreldre får også frisket opp både algoritmer, kommaregler og regneark. Vi gjør så godt vi kan, i balansen mellom hjemmeskole og jobb/hjemmekontor/hjemmeoppgaver. Det kan være hektiske og mindre effektive dager, men også fint å få mer tid sammen.

Om det for noen elever skulle være for lite skolearbeid, tipses det om flere oppgaver og idéer til hva en kan gjøre. Og om elevene ikke får gjort det de skal, er det forståelse for det. Dette er en krevende tid på mange plan og det kan være dager der det er utfordrende nok å bare være. Mange av ungene savner skolen, kanskje aller mest de gode relasjonene med medelever og skolens ansatte. Vi gleder oss til å møtes igjen.

Inntil det er trygt for alle å komme tilbake til skolen, vil vi takke for at dere lærere legger til rette for en god hjemmeskole. Når dere gjør så godt dere kan og vi hjemme gjør så godt vi kan, kan elevene få positive hjemmeskoleuker. Med ønske om en god vår for oss alle.

