Ser at NHO ønsker at det startes opp med bygging av ny E6 nordover.

Et bedre forslag, tror jeg da, er at man starter oppgradering av infrastruktur i byer og tettsteder. I de fleste byer og tettsteder er det i dag liten trafikk, altså minimalt med hindring for utbedring av lekke vannrør og kloakkrør.

Staten må nå pumpe inn penger til å utbedre infrastrukturen der det er mest behov, en veldig lønnsomt og sårt tiltrengt oppgradering i de fleste byer. Etterslepet her er stort, og altfor mye vann og avløp havner i grunnen.

Oslo har jo ikke en reservevannkilde har jeg hørt? Dette er viktigere en nye veier som havner til utenlandske entreprenører.

Det er jo ved lavkonjunktur at landet skal bygges, og anledningen har vel aldri vært bedre en nå med minimal biltrafikk i gatene.

