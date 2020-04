Regelstyring framfor tillit hos AtB

Nå er værvarslene for Trøndelag så dårlige at selv meteorologen synes synd på oss

AtB har laget en regel som sier at passasjerene må betale billett før påstigning. Når AtB stiller krav om betaling før ombordstigning, handler kanskje dette om en mistanke om at de ikke har full tillit til oss, og at vi kun kommer til å betale dersom vi ser busskontrollører. Generelt har vi i Norge stor tillit til hverandre, at vi oppfører oss ordentlig, og at vi følger lover og regler. Ikke minst er dette blitt et mantra under coronakrisen hvor myndighetene har stor tro på at vi følger de retningslinjer som de gir.

Men slik tillit har dessverre ikke AtB. De slår hardt ned på passasjerer som først betaler sin mobillett etter at de har kommet inn på bussen. Med et sinnrikt overvåkningssystem kan AtB dokumentere når din billett er kjøpt, når bussen kom til og når den forlot hver holdeplass, når kontrollørene startet kontrollen osv. 900 kroner er boten du får, dersom du nådde bussen i siste liten og først fikk betalt etter at du kom på.

Dette innlegget har sin bakgrunn i at mitt barnebarn som går på Byåsen VGS, en dag med et nødskrik nådde bussen. Straks ombord på bussen betalte hun sin mobillett. På neste holdeplass sto kontrollørene. Med sitt overvåkingssystem fant de ut at billetten først var betalt omtrent da bussen startet fra Byåsen VGS. Boten var på på 900 kr, og etter klagebehandling (8 ukers svartid, men da med flere siders grundig byråkratisk begrunnelse), ble gebyret opprettholdt.

Sekunder er viktig for AtB. Kanskje er tillit mer hensiktsmessig i det lange løp. Som et apropos: vi hører jo om busser som ikke kommer, noen ganger for seint, andre ganger ikke i det hele tatt. Kan passasjerer som opplever dette, sende sitt kompensasjonskrav på 900 kr til AtB ?

