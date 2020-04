Husdyrproduksjonen må ned for å sikre matberedskapen

Politiet måtte klatre over stengt port: - Det var veldig flaks at dette gikk bra

I Adressa 29. mars skriver melkeprodusent Bjørg Irene Alseth at hun er bekymret for norsk matforsyning i fremtiden. I tiden vi befinner oss i er det viktig å snakke om matberedskap og selvforsyning, men diskusjonen burde handle om hva slags mat vi skal produsere, ikke om hvorvidt vi skal ha norsk matproduksjon eller ikke (det burde være en selvfølge).

Faktum er at utviklingen Alseth kritiserer, med færre antall bønder, sentralisering og lav selvforsyning, har funnet sted samtidig som kjøttproduksjonen har økt med 165 prosent. I dag brukes 90 prosent av norsk jordbruksareal til husdyr, samtidig som halvparten av fôrråvarene importeres. Kjøtt, melk og egg i de mengdene som blir konsumert i Norge i dag, kan ikke produseres ene og alene på norske ressurser – heller ikke ved bruk av utmarksbeite.

Om vi ønsker å øke norsk selvforsyning og styrke norsk matberedskap så må vi produsere mindre kjøtt og mer matvekster som korn, rot- og åkervekster, grønnsaker, frukt og bær. Da kan vi faktisk oppnå en selvforsyningsgrad på hele 80 prosent. For er vi nødt, så kan vi produsere mye mat direkte til folk på steder der det sies at vi «kun kan dyrke gras».

På 1950- og 60-tallet produserte vi 5-8 ganger mer rot- og åkervekster enn i dag, og under første verdenskrig produserte man til og med poteter i Slottsparken. Ifølge landbruk.no kan vi i lengre krisetider «legge om produksjonen til å produsere en større andel planteprodukter som menneskemat i stedet for som husdyrfôr», og forskere ved Nibio har vist at vi har et potensiale for å dyrke erter, åkerbønner og oljevekster på 7-8 ganger det arealet vi gjør i dag.

Når man ser hva noen innovative produsenter får til å dyrke i tørketider uten vanning eller på tidligere beitemark 600 m.o.h., ja, da skjønner man at potensialet er større enn man liker å tro.

I tillegg oppgir 14 prosent av bønder at de kunne tenke seg å legge om fra husdyr-/fôrproduksjon til produksjon av matvekster, og 45 prosent av Gartnerhallens medlemmer at de ønsker å utvide produksjonen. Å satse på økt produksjon av matvekster er nøkkelen til styrket matberedskap og et livskraftig landbruk, samtidig som det er høyst nødvendig av hensyn til klima, naturmangfold, helse og dyrevelferd.

