Når (studie) hverdagen blir snudd på hodet, bør kravene til studenter justeres

Saken oppdateres.

I en hverdag der vi ikke har noen form for kontakt med sine medstudenter, der vi blir anbefalt å ikke sitte på campus, der alle forelesninger og seminar er avlyst blir det ikke mye produktiv studietid.

Les også debattinnlegget: Alle andre i hele Norge skal holde to meters avstand, men hva med oss frisører da?

Jeg sitter stort sett hjemme og leser. Jeg deler en leilighet bestående av en beskjeden stue, kjøkken og soverom med katten Nils og samboeren min. Det er ikke sånn at jeg sluntrer unna lesing, men det er søren meg ikke lett å strukturere en studiehverdag i slike omgivelser.

Les også lederen: Pasienter må få snakke med sine nærmeste

Det er mange som jobber hjemmefra i disse tider og det er mange som beskriver en vanskelig hverdag med en unge på armen samtidig som de lager mat og regner i excel. Jeg har ingen barn jeg må ta vare på eller en hundreprosent stilling, men jeg har fullt ansvar for min egen utdanning samtidig som denne merkelige hverdagen presser på fra alle kanter.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

De aller færreste fagene jeg tar ved NTNU makter å holde en eller annen form for forelesning, selv om mange nå begynner å hente seg inn. Jeg har første eksamen om litt under en måned, og kjenner på presset. Til tross for et svært begrenset læringstilbud, har NTNU bestemt seg for å beholde karakterskala som vurderingsform ved alle eksamener. Det er vel greit, fordi her i Norge betaler vi ikke flere hundre tusen kroner for utdanning, så det er litt hipp som happ hva slags tilbud vi får?

Les også lederen: Uro for åpne skoler og barnehager

Etter min mening er dette feil. Når (studie)hverdagen blir snudd på hodet burde også kravene til studentene justeres. La meg sette opp en litt polemisk sammenligning. La oss si at du er tatt opp til krigsskolen og skal læres opp til å bli en velfungerende soldat. I slutten av semesteret skal du bli sendt ut på et skarpt oppdrag i utlandet. Det er bare ett problem; all skytetrening, fysisk fostring og teknisk opplæring er kansellert.

Les også debattinnlegget: En takk fra oss

Men frykt ikke, du får beskjed om at det vil komme noe undervisningsmateriale på nettet etter hvert som skal gjøre opp for den tapte undervisningen, men det vil ta litt tid og du kan ikke forvente at kvaliteten vil være særlig god eller komme regelmessig. Naturligvis begynner du å stille spørsmål ved om det er så lurt at du blir sendt ut i det skarpe oppdraget på slutten av semesteret. Kanskje det er lurere å ikke bli satt rett ut i krig, men heller ha en annen form for oppdrag. Kanskje du kan ha et oppdrag på Terningmoen der de simulerer en type skarpt oppdrag? Etter en stund får du svaret, det blir skarpt oppdrag i utlandet som planlagt.

Les også debattinnlegget: Alene for å kunne bli sammen

Sånn jeg ser det, er det mange studenter som sliter med en stressende studiehverdag. Hvorfor ikke ikke minimere noe av dette stresset ved å endre vurderingsformen til bestått/ikke bestått? Kanskje man til og med kan lempe litt på regelverket og senke kravet til karakter D for bestått?

I denne helt spesielle situasjonen bør det gå an å legge fra seg spanskrøret og løfte blikket litt. Det er ikke sånn at alle studenter bare sitter hjemme og har en super hverdag. Vi vil gjerne komme oss helskinnet gjennom dette semesteret. Som student får jeg lov til å ta opp 26.000 kroner ekstra i lån. Hvem vet, kanskje jeg bare burde holde kjeft og drukne sorgene mine med disse?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter