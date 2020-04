Oppussing må utsettes, slik at folk ikke smittes

Vikarbyråleder:- Kan ikke si at smitten kom fra våre to vikarer

Saken oppdateres.

Ser at Trondheim og Omegns Bolig Byggelag TOBB sender e-poster om at nå er det tid for oppussing. Det er visstnok billig å pusse opp nå, og de som foretar befaring og pusser opp er friske (!). Ifølge tester f.eks. på Island kan det være slik at opptil 50 prosent kan være smittebærende uten å vite det; de ikke har symptomer, selv om de ikke er friske og dermed kan smitte andre.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Jeg lurer på hvordan TOBB da kan vite og tør å påstå (garantere?) at de som de vil sende inn til alle slags folk, er friske? Mange beboere er jo også i det som defineres som risikogrupper. Disse er jo oppfordret av helsevesenet og regjeringen til å unngå mest mulig kontakt med folk og holde seg mest mulig hjemme.

Les også debattinnlegget: Bankene er seg selv lik!

Så vidt jeg kan forstå må en slik «friskhetsgaranti» f.eks. innebære en test. I og med at det er usikkerhet rundt tidspunkt for utslag i sykdomsforløpet ved slike tester, må det også medføre f.eks. 14 dagers karantene.

Oppussing er nok viktig inntekt for TOBB, men de går vel ikke konkurs om oppussing utsettes et års tid, til det kommer en vaksine. Dermed risikerer de heller ikke å være med på å påføre folk sykdom.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter