Den stemoderlige behandlingen startet mye tidligere, Lundemo

- Mange som kjørte over fartsgrensen ble ikke stanset

Norge må hjelpe barn som lever under umenneskelige forhold

Øysteins bedrift har doblet omsetningen under krisen

Verdal tillater take away-alkoholsalg

Nesten to uker etter at symptomene var borte, fikk tre personer i Overhalla-familie fortsatt påvist korona

Snart halvparten under 30 år i dårligere fysisk form

To færre koronapasienter ved St. Olav

Legen fant syv nøkler til å leve lenge og godt. To av dem overrasket ham

Husdyrproduksjonen må ned for å sikre matberedskapen

Om jernbane: Både jeg og andre har spist for mye kake

Oppussing må utsettes, slik at folk ikke smittes

Går du lenger tilbake i tid, Trygve Lundemo, ser du at den stemoderlige behandlingen av jernbanen startet mye tidligere. Fremtidsrettede argumenter for å bygge Gevingåsen tunnel fem meter (!) bredere slik at den rommet dobbeltspor ble overkjørt av lokale politikere i hastverksmodus.

Dobbeltsporet på Hell ble senere ikke fullført inn til Trondheim Lufthavn Værnes fordi bevilgningene var brukt opp. Bortforklaringen var her at man derved «sparte» 70 millioner på ikke å bygge midlertidig signalanlegg, da nordlandsbanen uansett skal bygges ut for European Rail Traffic Managements System (ERMTS).

Nå ser det ut til at de samme kreftene lykkes i å få elektrifisert gammelsporet mellom Trondheim og Stjørdal, der hastighetsbegrensningen er 70 km/t! Jeg vil påstå at konsekvensen av disse mangelfulle og bortkastede bevilgningene er, at det blir aldri bygget dobbeltspor på jernbanen mellom Trondheim og Stjørdal! Hvem vil da foretrekke toget framfor bilen?

