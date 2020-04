Jeg blir så provosert når Trondheims ordfører nærmest beskylder vikarer for å være «et problem»

Nesten to uker etter at symptomene var borte, fikk tre personer i Overhalla-familie fortsatt påvist korona

Saken oppdateres.

Hele verden er for tiden i en krevende situasjon ingen kunne ha forestilt seg for bare noen uker siden. En situasjon som oppleves helt uvirkelig for oss alle sammen, der vi har fått hverdagen vår snudd helt på hodet.

Les også kommentaren: Politiet må ofte ut. Men de kan gjøre mye innendørs

Alle bidrar på sin måte så godt de kan for å få kontroll på et virus som sprer seg som ild i tørt gress. Spesielt helsevesenet har fått utfordret seg. Et helsevesen, både i privat og i offentlig sektor, som jobber natt og dag for at verden etter hvert skal kunne normalisere seg igjen fortjener vekten sin i gull og mer til.

Les også: Ressurssvake flyktninger får ikke med seg koronainformasjon

Jeg blir derfor så ufattelig provosert når Trondheims ordfører går ut i media og nærmest beskylder vikarer fra innleide bemanningsbyrå for å være «et problem» da det er påvist smitte hos noen av dem.

De bemanningsbyråene det refereres til er godkjente byråer. Godkjent av Trondheim kommune som er helt avhengige av innleide vikarer. Det har de vært i flere tiår og vil fortsette å være i årene som kommer. Å tro noen annen vil være som å tro på julenissen. Ønsketenkning er en ting, realitetene en helt annen.

Les også: Krisen har lært meg at andre vet bedre enn meg

Trondheim kommune, med ordføreren og Garåsen i spissen, burde virkelig vært glad for at de har muligheten til å benytte vikarer i hjemmetjeneste, sykehjem og helsehus. Hvordan i all verden skulle kommunen ellers ha klart å holde hjulene i gang? Alle vet at det ikke hadde vært mulig.

Om de bemanningsbyråene som har anbudet plutselig strakte hendene i været og sa at «nå må dere klare dere på egen hånd», hvordan tror dere det ville ha gått?

Les også debattinnlegget: Alle andre i hele Norge skal holde to meters avstand, men hva med oss frisører da?

Til slutt en liten digresjon. Når ansatte i hjemmetjenesten ruller munnbindet opp som om det er solbriller, for så bare trekke dette ned over munnen igjen ved neste besøk til ny bruker, da har de virkelig ikke forstått hvordan munnbind skal benyttet. De kan umulig ha fått opplæring av sin arbeidsgiver Trondheim kommune i forsvarlig bruk av smittevernutstyr!

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter