Nå har jeg sett det også, en journalist som innrømmer at han ikke vet alt

Saken oppdateres.

På side tre i avisa 16.april innrømmer orakelet selv dette i innlegget Krisen har lært meg at andre vet bedre enn meg. Vanligvis får vi høre hvor lite vi skjønner av samfunnet, fra det at alle bør sykle pga. at han gjør det, til at det er fy-fy å tenke at disse to byggene i Elgesetergata bør rives.

Les også debattinlegget: Bilist i Trondheim: Åtte kritiske spørsmål til Miljøpakken

Er selv oppvokst på Øya, og liker og husker hvordan den gaten var, men ny tid er kommet, så bruk pengene på andre bevaringsverdige bygg. Når det gjelder sykling så er det greit å bo i nærområdet, med kombinert fleksitid og hjemmekontor, men for f.eks. en bussjåfør som starter klokken 04:51 presis for å kjøre folk på jobb, så er ikke sykling så godt alternativ. Hvis sjåføren bor langt unna arbeidsplassen, går ikke buss heller av naturlige årsaker.

Les også debattinnlegget: Er det greit å rive jugendperler i Trondheim?

Men hva skjønner almuen, så det er jo godt vi har noen med større forståelse av samfunnets virke.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter