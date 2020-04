Det blir nesten et mirakel å se et tilbud som nå faktisk tar vare på de sårbare barna

Saken oppdateres.

Jeg gleder meg nå til vi starter opp igjen, og de sårbare barna skal få hjelp. Jeg gleder meg til at de barna som trenger noe mer enn det som er vanlig, skal få tildelt tiltakene som lærere og foreldre ønsker seg. Jeg gleder meg nå til at vi som foreldre av «de sårbare barna» skal slippe å stå i kø hos fylkesmann for å få innfridd sine rettmessige behov i skole og barnehage. Dette er fantastiske nyheter.

Mange av de sårbare barna har faktisk hatt tilgang på skole og barnehage under nedstengning. Barn «med ulike paragrafer» som datteren min har hatt et slikt tilbud i Trondheim kommune når de har ønsket under den nedstengte perioden. Hun, som allerede er skadet av et virus, har både blitt beskyttet mot smitte på grunn av lite antall og fått et ekstra godt tilbud de dagene.

Mange av «de sårbare barna» er nemlig også i risikogruppe, eller har familiemedlemmer i risikogruppe. For eksempel i barnehagen til min datter behøves flere ansatte for å kunne drive optimalt, også i risikogruppe.

Det blir spennende, nesten et mirakel, å se et tilbud som nå faktisk tar vare på «de sårbare barna» – samtidig som alt åpnes igjen, lærerne vasker kanter og leker, og folk får bruke hyttene sine og gå til frisøren – mens koronaviruset tar over våre naboland og helsepersonell roper at vi må ta dette på alvor.

Det er også flott at NHO kunne benytte barna våre til noe nyttig.

