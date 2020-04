Om Orklas utbyttestrategi

Orkla svarer på kritikken: Viktig for økonomien at selskaper som oss utbetaler utbytte

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 16. april skriver Torstein Hofstad et åpent brev til Orkla-ledelsen, der han stiller et spørsmål knyttet til utbetaling av utbytte til aksjonærene.

Store deler av norsk økonomi har stoppet opp som følge av koronakrisen, og i den situasjonen vi nå befinner oss i har Orklas styre kommet frem til at det er riktig at selskapets aksjonærer også i år mottar et utbytte på aksjene sine. Orkla har en stor aksjonærbase, med alt fra småsparere til større investorer og pensjonsfond, og vi mener det er viktig for økonomien at selskaper som oss utbetaler utbytte. På den måten bidrar vi til å holde hjulene i gang i en krevende tid for mange.

Til det konkrete spørsmålet fra Hofstad er det også riktig å påpeke at det ikke foreligger et samlet vedtak fra verken Stortinget eller regjeringen om at norske selskaper generelt ikke skal utbetale utbytte. Flere politikere har tatt til orde for at selskaper som har bedt om statlig krisehjelp eller garantilån ikke skal gjøre det, men Orkla er ikke blant disse selskapene.

Orkla har en sterk balanse og en finansiell kapasitet som gjør det mulig og fullt ut forsvarlig å utbetale utbytte. Vi har på dette området også en strategi som legger vekt på forutsigbarhet og stabilitet. Derfor har Orklas styre funnet det riktig å opprettholde utbyttet også nå som samfunnet befinner seg i en krise. Vi tror den beslutningen er viktig for mange av våre aksjonærer.

