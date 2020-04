Adresseavisens forside provoserer og skuffer

Norsk Donald-blad solgt for over 110 000 kroner

Saken oppdateres.

Kjenner at jeg er mektig provosert og skuffet over Adresseavisen forsiden fredag 17. april. Med krigstyper og bred, tabloid pensel males det opp ett sykehjems mareritt av død, angst, fortvilelse og søvnløshet. Alt akkompagnert av et passende dystert og grått avstansbilde av det aktuelle sykehjemmet.

Ikke misforstå - selvfølgelig mener jeg at pressen skal informere og skrive om koronaepidemien og hvordan den påvirker og preger samfunnet og hverdagen vår. Dette må selvfølgelig også innebære informasjon om at folk blir syke og kan dø av dette. Men det er ikke poenget mitt her.

Mitt poeng er at denne type forsider ikke oppnår annet enn å skape masse unødvendig angst hos leseren, og spesielt da de som befinner seg i den mest utsatte gruppen: Gamle og syke beboere på sykehjem.

Det trengs ikke all verdens fantasi til for å forestille seg hvordan disse, og deres pårørende, vil reagere og tenke når de får en slik forside i ansiktet til morgenkaffen sin.

Dette er mennesker som i lang tid nå stadig vekk, gjennom aviser, TV og radio, blir påmint om hvor utsatte og sårbare de er i forhold til denne pandemien.

Jeg merker dette godt gjennom jobben min som nattsykepleier på sykehjem. Mange av beboerne har behov for å prate om dette, noen er redde og alle savner de å kunne få besøk av sine kjære.

Det siste de trenger nå er at Adressa heller bensin på dette bålet med oppslag av denne typen. Oppslag som kun er egnet til å hause opp stemningen unødig i en tid hvor vi helsearbeidere jobber så hardt for å skape trygghet hos nettopp denne gruppen.

Nok en gang: Jeg sier slett ikke at media skal la være å skrive om alle aspekter rundt dette. Det er dessverre både viktig og nødvendig. Jeg er derimot sterkt kritisk til denne type journalistikk - som ikke bringer med seg annet enn masse unødvendig bekymringer. Unødvendig fordi at det i utgangspunktet ikke er beboernes eget ansvar å unngå denne smitten. Dette er først og fremst opp til oss som ansatte samt retningslinjene vi plikter å forholde oss til.

Pasienter og pårørende kan føle seg sikre på at vi alle gjør vårt ytterste for å hindre smitte samt at de skal få en så meningsfylt og trygg hverdag som overhodet mulig i denne spesielle tiden

Og nei, det finnes ingen 100 prosent garantier for noe, men vi jobber alle sammen knallhardt for å komme gjennom dette på den aller beste måten.

Nettopp derfor er det så skuffende av Adresseavisen at de gjennom slike tabloide innlegg skaper en masse unødvendig frykt og usikkerhet. Det føltes ikke bra å dele ut denne avisen til beboerne denne morgenen. Jeg trodde faktisk Adresseavisen var bedre enn dette.

Dette innlegget ble først publisert på innleggsforfatterens Facebook-side.

