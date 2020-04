Koronakrisen åpner markedsmuligheter for Trondheims største teknologibedrift

Kjære barnehagene, kjære barnehageansatte, kjære barnehagebarn og barnehageforeldre!

I Trondheim går i overkant av 10 000 barn i barnehagene våre. 10 000 barn med behov for trygghet, omsorg, lek og læring. 10 000 barn hvor foresatte hver dag vinker adjø til det kjæreste de har i trygg forvissing om at barnet møtes med kjærlighet, respekt og kompetanse.

Men så kom denne koronaen og forstyrret oss. Samfunnet rundt oss så plutselig annerledes ut, og barnehagene var blant de som måtte stenge dørene. På dagen. Å stenge hørtes så enkelt ut. Var det ikke bare å låse døra?

Men foresatte er hjelpepleiere, sykepleiere og leger, de er ansatt i dagligvarehandelen, de er ansvarlige for store IT-systemer, de jobber i forsvaret og i redningstjenester. Og til slutt, de jobber også i barnehagen.

Og ikke minst, for mange av de 10 000 barna er barnehagen den trygge havnen hvor en finner hvile og trygghet i barnehagens mange hverdager. Kvaliteten på barnehagedagen er ikke bare «på lek». Det er ramme alvor.

Barnehagepersonalet har planlagt og organisert og vært i tett dialog med foresatte både hjemme og på barnehagen i hele perioden. Via e-post, telefon eller i videomøter. Det har fungert! I de aller fleste tilfeller har det fungert svært godt.

Nå åpner vi dørene for alle. Og det er ikke bare enkelt.

Den nasjonale smittevernveilederen gjelder alle landets barnehager. Den skal gi mening og tilpasses hverdagen for alle på småbarnsgruppa, for skolestarterne og for de på friluft.

Det er mye å sette seg inn i. Små barn skal møtes, trygges og ivaretas innenfor nye rammer og krav. Det som ser ut til å fungere på papiret må justeres når gruppeinndelinger og kohorter møter hverdagen.

Alt dette for å ivareta nødvendige smittevernregler. Men ikke minst for å gjøre møtet med barnehagen til en udelt positiv opplevelse for alle barna som har lengtet etter venner og høyt verdsatte ansatte.

Ansatte har jobbet dag, kveld og i helgene. Dette viser handlekraft både hos ansatte, ledere og i organisasjonen. Det viser assistenter, fagarbeidere, barnehagelærere, miljøarbeidere, spesialpedagoger, ledere og andre, som setter alle kluter til for å få tilbudet på beina igjen. For det er jo ikke tilfeldig at vi får det til å fungere. Det fungerer fordi vi vil og fordi vi kan.

Til beste for alle barn.

