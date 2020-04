Kjenner at jeg er mektig provosert og skuffet over Adresseavisen

Kommune er ansvarlig for å sørge for at informasjonen når fram til alle

Saken oppdateres.

Kjære lærerkollega, vi må ikke ta livet av elevenes lærelyst og foreldrene som gjør sitt beste! Jeg har den siste måneden vært hjemme med elever på 4. og 8. trinn. De har hele tiden hatt nok å gjøre, og vel så det. Etter hvert som ukene går opplever jeg at forventningene til hva vi skal rekke hjemme øker. Elevene skal gjøre flere og større oppgaver.

I dag startet vi med å lage en trolldeigfigur vi ikke rakk i går, fordi jeg måtte på jobb selv. Tok en pause i kunst- og håndtverkoppgaven da 4.trinnseleven hadde obligatorisk opprop klokka 09. Jeg snakket med mine kolleger og sendte ut nye oppgaver til min klasse, da det jeg hadde sendt ut ikke funka. Fortsatte med trolldeigen da opprop var ferdig, men måtte ta ny pause da han skulle delta på en økt matematikk klokka 10. Forsøkte selv å starte med opplæring i smittevern som skal gjennomføres før skolene åpner igjen. I 11-tida var vi ferdig med trolldeigfigur og den kunne settes i ovnen.

Matteoppgavene sto for tur, nytt tema og nye utfordringer. Klokka 11 hadde 9-åringen behov for en pause. Akkurat i det han gikk kom 8. klassingen og hadde behov for litt hjelp til å komme i gang med fagteksten sin. Gjorde et forsøk på å hjelpe til der, mens jeg samtidig fikset litt lunsj, stemninga blir veldig dårlig uten. Etter lunsj, mer fagtekst, engelsk, smittevernkurs, engelsk, smittvernskurs, fagtekst, lesing og svare på oppgaver, smittevernkurs, humlepresentasjon, novelle, smittevernkurs...

Kjære lærerkollega, ikke øk ambisjonene selv om stengningen av skolen vedvarer. Det er de samme elevene, de samme foreldrene og de samme forutsetningene som da skolen ble stengt. Forskjellen er at alle har økt sin digitale kompetanse, og noen har kanskje litt indre tålmodighet igjen...

Klokka er 14:49, jeg har enda ikke fulgt opp elevene jeg selv er ansvarlig for, og da har vi droppet dagens høytlesning…

