Charlottenlund fortjener bedre trafikksikkerhet og bomiljø!

- Min største bekymring er at det skal spre seg mye frykt og usikkerhet på grunn av dette

Denne værsituasjonen gir et betydelig værskifte

Slik blir den nye hverdagen for frisører

Dette var så mye mer enn et travløp

Rie (16) har kjempet hele ungdomstiden for å bli sett som musiker, ikke unormal. Nå får hun konsertdrømmen oppfylt

Ungdommer strømmer til badeplass: - Her har man glemt korona fullstendig

Nå åpner vi dørene for alle. Og det er ikke bare enkelt.

Ny kampanje i Trøndelag: Koronapandemien har satt befolkningen under press

Tusen takk for flotte skiløyper!

Når frykten har tatt over, har ikke hjernen rom for å se fakta

WHO: Mange land har ingen tiltak for å takle koronaviruset

Saken oppdateres.

Torkil Valla har i Adressa 21. april en god beskrivelse av de elendige forholdene for beboere på store deler av Charlottenlund. Årsaken er at Trondheim kommune ikke har forbedret trafikksituasjonen i området på mange tiår. Problemene har vært kjent lenge, og løsningen like så: En ny vei kalt Brundalsfobindelsen fra «IKEA-krysset» på omkjøringsveien og opp til Granåsen/Dragvoll.

Denne veilenken vil tømme store boligområder på Charlottelund for unødvendig biltrafikk. Den vil gi bydelen mindre tomgangskjøring, tryggere skoleveier, mindre støy og bedre livskvalitet. I 2019 lå alt til rette for at veien skulle bygges. Da sa Arbeiderpartiet nei til veien. På samme måte som de har sagt nei til mange andre kloke veiprosjekter i byen.

LES OGSÅ: Vi har ingen matjord å miste

LES OGSÅ: Høl i gjerdet på Rotvoll?

Det er altså ordfører Rita Ottervik og Arbeiderpartiet, hele Charlottenlund kan takke for at de elendige forholdene Valla beskriver vil fortsette. Det er kanskje ikke rart at Arbeiderpartiet ikke ønsker å svare Valla når han i en rekke e-poster spør AP hvordan de vil løse problemet. Vi i Høyre har svaret klart: Vi sa ja til Brundalsforbindelsen i 2019 og er klar til å gjenta det når som helst.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter